Real Madrid-Atletico Madrid, dove vederla in TV e streaming su Sky o DAZN: le formazioni Real Madrid-Atletico Madrid è una gara valida per il 23° turno di Liga e si gioca allo Stadio Bernabeu di Madrid sabato 25 febbraio alle 18:30. Diretta esclusiva in TV e in streaming su DAZN. Le scelte di formazione di Ancelotti e Simeone.

A cura di Alessio Pediglieri

Tempo di derby a Madrid, sabato 25 febbraio allo Stadio Bernabeu per Real Madrid-Atletico Madrid gara valida per il 23° turno della Liga spagnola alle 18:30. Diretta della partita in esclusiva su Dazn in TV e per il live streaming.

Il Real Madrid riparte dalla stratosferica vittoria di Anfield contro il Liverpool in Champions League e ha tutta l'intenzione di ripetersi in campionato nella sfida più delicata del momento, il derby contro i Colchoneros di Diego Simeone. La squadra di Ancelotti in classifica è seconda, a meno 8 dalla capolista Barcellona e non può permettersi ulteriori passi falsi. Stesso discorso per l'Atletico che milita a in quarta posizione, ai bordi della zona Champions. Una sfida delicata che vede entrambe le squadre cercare la rispettiva terza vittoria consecutiva. I Colchoneros di Simeone hanno perso il match d'andata al Wanda Metropolitano per 2-1 e più in generale non vincono un derby di campionato al Santiago Bernabeu dalla stagione 2015/16.

Le probabili formazioni di Real Madrid-Atletico Madrid. Ancelotti si affiderà ancora una volta al 4-3-3 che tanto sta facendo bene in Europa e in campionato. Benzema e Vinicius insieme a Valverde comporrà il tridente offensivo mentre in mediana ci sarà il solito immenso Luka Modric a dirigere l'orchestra merengues. Per Simeone, 3-5-2 con De Paul in mediana insieme a Molina, Koke, Saul e Lemar.

Partita: Real Madrid-Atletico Madrid

Dove: Stadio Bernabeu (Madrid)

Quando: sabato 25 febbraio

Orario: 18:30

Diretta TV: DAZN

Diretta streaming: DAZN

Competizione: Liga, 23° turno

Real Madrid-Atletico Madrid dove vederla in diretta TV

Il derby di Madrid è visibile in diretta TV in esclusiva per tutti gli abbonati di DAZN attraverso una Smart TV connessa a internet. Il commento del match è affidato a Stefano Borghi.

Dove vedere Real Madrid-Atletico Madrid in diretta streaming

Real Madrid-Atletico Madrid è visibile anche online in diretta streaming sempre attraverso il servizio offerto da DAZN a disposizione esclusivamente dei propri abbonati.

Liga, le probabili formazioni di Real Madrid-Atletico Madrid

Carlo Ancelotti si prepara alla sfida del Bernabeu sulla scia del successo di Champions a Liverpool cercando di cavalcare l'onda d'entusiasmo collettivo. Modric guiderà ancora una vota le fila, Vinicius e Benzema avranno il compito di trovare gli spazi nella difesa dell'Atletico, disposta a 3 davanti a Oblak.

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Rudiger, Alaba; Modric, Tchoaumeni, Kroos; Valverde, Benzema, Vinicius

Atletico Madrid (3-5-2): Oblak; Molina, Savic, Hermoso; Reinildo, Llorente, De Paul, Koke, Carrasco; Morata, Griezmann