È ufficiale: Raymond Domenech è il nuovo allenatore del Nantes. Il club ha ufficializzato l'ingaggio dell'allenatore che il prossimo 24 gennaio compirà 69 anni e che non siede in panchina da dieci anni. Domenech prende il posto di Christian Gourcuff, che è stato esonerato l'8 dicembre 2020 dopo la sconfitta per 4-0 in casa contro lo Strasburgo. L'ex commissario tecnico della Francia ha il compito di salvare una squadra quintultima in classifica con 15 punti dopo 17 partite di campionato e ha firmato un contratto fino a fine stagione. Dopo l'ammutinamento in mondovisione nei suoi confronti in Sudafrica 2010, si era fatto notare soprattutto per le sua opinioni sempre pungenti sul calcio italiano e sui suoi avversari storici ma adesso toccherà a lui indossare di nuovo la tuta e gli scarpini.

L'esordio ufficiale per Domenech sulla panchina del Nantes sarà la sfida interna contro il Rennes del 6 gennaio. Waldemar Kita, presidente del Nantes, ha parlato così della scelta del nuovo tecnico: "Una scelta ponderata con attenzione sono convinto delle qualità che da ex selezionatore della Francia, abituato a un calcio di alti livelli, Domenech potrà assicurare al club".

Questo il suo commento dopo l'ufficialità: "Sono entusiasta di sedermi sulla panchina del Nantes questo è un club leggendario e non vedo l’ora di mettermi a lavorare con lo staff per invertire il trend della squadra e riportarla alle posizioni che le competono in classifica". Raymond Domenech non allena in Ligue 1 dal 2 giugno 1993.

Il comunicato del Nantes

Questa la nota del club francese: "Il FC Nantes annuncia l'arrivo di Raymond Domenech come allenatore principale del gruppo professionistico, a partire dal 26 dicembre 2020. Il tecnico è impegnato fino alla fine della stagione 2020-2021 con il club della città dell'Erdre".