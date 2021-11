Rashford diventa Membro dell’Impero Britannico: “Sono molto orgoglioso” Marcus Rashford è diventato a tutti gli effetti MBE, Membro dell’Impero Britannico. Il riconoscimento gli è stato dato ufficialmente dal Principe William. Rashford è stato premiato per il suo grande impegno durante il lockdown del 2020. Si era battuto per far si che i bambini più vulnerabili ricevessero i pasti gratuiti.

A cura di Alessio Morra

A livello calcistico non è un bel momento per Marcus Rashford, che ha dato un modesto contributo in questa prima parte di stagione in cui al Manchester United sta profondamente deludendo. Ma a livello personale non potrebbe essere più felice Rashford che è diventato a tutti gli effetti Membro dell'Ordine dell'Impero Britannico. Il 24enne attaccante ha ricevuto il riconoscimento ufficiale dalle mani del Principe William, per essersi impegnato durante il periodo più duro della pandemia nei confronti dei bambini più indigenti del Regno Unito.

Da mesi sapeva che sarebbe diventato MBE (cioè Membro dell'Impero Britannico) Marcus Rashford, che però oggi ha ricevuto il prestigiosissimo riconoscimento da parte del Principe William. Durante il lockdown del 2020 Rashford si era battuto, si era impegnato in prima persona, aveva scritto più di una lettera al Primo Ministro Boris Johnson per farsi che fossero distribuiti dei pasti scolastici gratuiti durante il periodo più duro e si era impegnato per garantire che i bambini più bisognosi ricevessero questo servizio anche durante i mesi estivi, quando le scuole erano chiuse. Un ragazzo d'oro che giustamente è stato premiato.

Rashford è stato accompagnato dalla madre e ha celebrato l'onorificenza con due tweet, nel primo ha condiviso il post ufficiale dell'account del Duca e della Duchessa di Cambridge, il Principe William e la consorte Kate, e ha scritto: "Un onore trascorrere la mattinata con te a Kensington Royal, grazie per aver reso la giornata così speciale per me e mia mamma, molto orgogliosi". E l'altro post lo ha dedicato alla madre, pubblicando due immagini davvero molto emozionanti. E sono arrivati i complimenti del Principe William: "Congratulazioni Rashford, continua il lavoro che stai facendo per i bambini vulnerabili in tutto il Regno Unito".