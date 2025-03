video suggerito

Ranieri risponde a una domanda impertinente: "Come si fa a chiedere una cosa del genere?" Il tecnico della Roma protagonista del siparietto in tv, durante le interviste post Roma-Como. Dallo studio lo provocano facendo il nome di Ancelotti: "Ma mi lasciare perdere?".

Claudio Ranieri se la cava con un sorriso e una battuta, facendo un gesto in tv che sfuma sui titoli di coda dell'intervista a Sky. Dinanzi all'allusione di Fabio Caressa tiene il punto, non si lascia sorprendere ed evita di cadere nel tranello che gli viene teso da studio. "Ma mi lasciate perdere? Ma io non lo so… Come si fa a fare una domanda del genere a un allenatore?".

Viene tirato in ballo Carlo Ancelotti, che per alcuni a Madrid potrebbe essere al passo d'addio e per altri potrebbe essere il prossimo allenatore della Roma. Quello attuale ha già in tasca un accordo per lasciare la panchina e passare a osservare il calcio dei giallorossi da un'altra prospettiva tecnica: si è affidata soprattutto a lui la società per scegliere la nuova guida. E il nome di Ancelotti (ex giallorosso da calciatore) è uno di quelli che più di tutti solletica la fantasia. Che sia solo frutto di un sogno bellissimo oppure c'è (ci sarà dell'altro) lo si capirà in un futuro nemmeno tanto lontano.

Cosa ha detto il tecnico del Real Madrid, accostato ai giallorossi

Il diretto interessato dissimula e quando gli chiedono di Ranieri e della Capitale chiosa l'argomento così: "Claudio è una grande tecnico, uno stratega e che sa leggere bene l'ambiente. Non è una sorpresa il fatto che stia facendo bene alla Roma. Anzi… ho dei dubbi che lui smetta". Ed è stata questa riflessione a provocare l'ilarità del tecnico, reduce da una partita molto tirata contro il Como, battuto in rimonta e grazie a un secondo tempo nel quale hanno fatto la differenza i cambi che hanno rivitalizzato i giallorossi.

Il siparietto a Sky sulle parole di Ancelotti

A margine della discussione c'è stato il siparietto tra Ranieri e lo studio di Sky. "Claudio, hai sentito che ha detto Carlo Ancelotti? – le parole di Caressa in diretta – Ha detto che Ranieri continua anche dopo questa stagione".

La replica dell'allenatore è divertita, ha già capito tutto ma sta al gioco e lo conduce alla sua maniera. "Ma mi lasciate perdere? Ma mi lasciate perdere? Ma io non lo so … Ma come si fa a fare delle domande così all'allenatore? Non si devono fare le domande così!".

Il collegamento sta per chiudersi, Caressa riprende il filo del discorso e mette un punto. "No, Claudio… ma era solo per dirti quello che aveva detto Ancelotti…". Ranieri non rilancia e si congeda: "Buonasera, ragazzi… buon lavoro! Grazie, ma avevo letto già letto tutto".