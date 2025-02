video suggerito

Ranieri applaude il Milan ma fa una domanda a tutti: "Ricordate quando ho preso la Roma, com'era?" Claudio Ranieri è soddisfatto di una Roma che dimostra di migliorare di gara in gara: "Oggi tutti ci dicono che dobbiamo sempre vincere, fa piacere. Ma vi ricordate dov'era quando ho preso io la squadra? Tre allenatori in un anno… per i giocatori non è semplice". Poi ci complimenti a Conceiçao: "Ha messo a posto la squadra"

A cura di Alessio Pediglieri

La Roma esce da San Siro a testa alta malgrado la sconfitta contro il Milan che è stato superiore nel quarto di finale di San Siro. Merito soprattutto dei nuovi e di Conceiçao, come ha ammesso a fine gara anche Claudio Ranieri che ha elogiato l'avversario: "Gioca bene, ha messo a posto la squadra e hanno meritato". Poi però si prende qualche merito: "Oggi tutti dicono che questa Roma deve vincere, andare avanti in tutto e fa piacere. Ma vi ricordate in che condizioni era quando ho preso io la squadra?"

"L'unico rammarico è il fuorigioco del 3-2, sarebbe stato simpatico rientrare in gara…"

Claudio Ranieri elogia il Milan, una squadra che appare rinata dall'ultimo mercato e con il cambio in panchina: "Ha una qualità tremenda dalla metà in avanti è una grande squadra e ha avuto i meriti per passare. Noi abbiamo avuto un momento caldo, quando abbiamo preso la traversa ma alla fine poi non ci siamo più ripresi. E' difficile poi riuscire a ripetersi. Il rimpianto è sui 10 centimetri del fuorigioco e sarebbe stato bello perché si poteva riparrire: magari loro mentalmente subivano, ripensavano al derby… sarebbe stata una cosa molto simpatica, ma finisce qui"

"Oggi tutti dicono che dobbiamo sempre vincere, fa piacere. Ma quando sono arrivato…"

Una Roma che ha provato a testa alta a sfidare il Milan a San Siro, poi fermata dalla migliore qualità dei rossoneri. Ranieri non si nasconde e lo sa ma si prende anche qualche merito: "Mi fa piacere che tutti dicono che la Roma oggi deve vincere, andare avanti, migliorare… ma ricordate quando ho preso la squadra? Allora stiamo calmi… io voglio solo vedere come reagiscono i giocatori, come si riprendono da queste partite. Voglio capire se abbiamo la consapevolezza di spere di potere dare ancora il massimo. Se questo accadrà sono contento perché significa che i ragazzi sono sulla buona strada per continuare così e riuscire a fare sempre meglio"

"Non è facile per i giocatori: tre tecnici in un anno… stanno dando il massimo"

Il percorso dei giallorossi è ancora tutto da scrivere, Ranieri non nasconde che c'è ancora tanto da lavorare, con un gruppo che si sta pian piano ritrovando: "Da quando sono arrivato la qualità è migliorata, ma mi sono arrabbiato molto perché non siamo riusciti a lavorare tra le linee come volevo: non è facile, lo capisco. Con tre allenatori differenti in un solo campionato, non è facile per i giocatori e io li ringrazio sempre perché stanno provando a dare il loro meglio. Oggi abbiamo sbagliato qualche passaggio in mediana, non siamo riusciti a verticalizzare, tanti particolari su cui ancora lavorare per bene"

"Ho fatto i complimenti a Conceiçao, ha dato gioco alla squadra, bravissimo"

Infine gli applausi al suo alter ego sulla panchina rossonera, Conceiçao con cui si è abbracciato a fine partita: "Con Conceiçao ci siamo abbracciati, gli ho detto che la squadra gioca bene, ha messo a posto la squadra. Ciò che sento dico, non ho bisogno di inventare le cose. Avevo chiesto di stare compatti e bene in transizione purtroppo abbiamo preso più di una ripartenza con questo Milan contro cui siamo stati un pelino anche fortunati."