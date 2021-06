La Juventus sperava in un Europeo di alto livello da parte di Aaron Ramsey per vederne aumentata l'appetibilità – e l'eventuale prezzo di vendita – nella prossima sessione di mercato. Le cose non sono andate esattamente così, anche se il Galles si è qualificato per gli ottavi di finale nei quali incontrerà la Danimarca sabato prossimo ad Amsterdam.

Il 30enne centrocampista finora non ha brillato ed è dura per il club bianconero trovare qualcuno che sia disposto a sborsare soldi per il suo cartellino, ma soprattutto a versargli il lauto stipendio di 7 milioni netti a stagione che la Juve gli ha garantito fino al 2023 quando due anni fa lo prese a parametro zero – più 3,7 milioni di ‘oneri accessori' – dall'Arsenal.

Ramsey nell'ultima stagione ha giocato poco, anche per la sua inaffidabilità fisica, ed appare difficile che Massimiliano Allegri voglia puntare su di lui per ricostruire un progetto bianconero vincente. Il gallese, dal canto suo ha nostalgia di casa, leggasi Premier League, ed in particolare di quell'Arsenal al quale sono legati i momenti più belli della sua carriera in 8 stagioni di militanza.

Uno scambio di sguardi che sarebbe ricambiato dai Gunners – svela ‘Tuttosport' – a patto che il cartellino di Ramsey rappresenti un affare. La Juventus potrebbe anche starci, provando ad inserirlo in uno scambio con un altro centrocampista, ovvero quel Thomas Partey già da tempo sulla lista della dirigenza bianconera. Il 28enne ghanese tuttavia è stato prelevato appena 12 mesi fa dall'Atletico Madrid dietro versamento della clausola rescissoria di 50 milioni ed è difficile che l'Arsenal faccia grossi sconti, insomma la formula dell'operazione combinata dovrebbe essere molto creativa.

Intanto Ramsey saluta Roma, essendosi trattenuto qualche altro giorno nella Capitale con i suoi compagni di Nazionale dopo la sconfitta all'Olimpico contro l'Italia. Il giocatore evidentemente ne ha apprezzato clima e bellezza e si lascia andare ad un sentito ringraziamento: "Grazie Roma… Next stop Amsterdam!". E sotto al post spuntano parecchi ‘come back to Arsenal'…