Rakow-Fiorentina, dove vederla in TV e streaming: orario e formazioni della partita di Conference

La Fiorentina torna in campo per archiviare il passaggio ai quarti di finale della Conference League. All'andata giocata al Franchi ha vito per 2-1 contro il Rakow in rimonta, dopo essere passata in svantaggio a sorpresa, ma sul campo neutro dell'ArcelorMittal Park la squadra di Vanoli non può commettere nessun passo falso. L'ultimo atto degli ottavi si giocherà oggi, giovedì 19 marzo, e la partita potrà essere seguita in diretta esclusiva su Sky.

Il risultato lascia ancora aperti tutti gli scenari, anche se all'andata la Fiorentina era stata sfortunata ed era andata sotto in modo del tutto clamoroso. La rimonta con il rigore nel finale ha permesso alla Viola di avere un po' di respiro nella gara di ritorno e di avvicinarsi sempre di più ai quarti di finale. La vittoria per 4-1 contro la Cremonese di lunedì dà alla squadra una grande iniezione di fiducia anche per l'impegno europeo dove il Rakow si presenta dopo la sconfitta contro l'Ekstraklasa nel campionato nazionale che lo ha fatto scivolare fuori dal piazzamento europeo per la prossima stagione.

Rakow-Fiorentina, dove vederla in TV e in streaming: l'orario della partita

La Fiorentina scenderà in campo oggi alle 18:45 contro il Rakow per provare ad arrivare ai quarti di finale della Conference League. Non si potrà seguire la partita in chiaro perché è trasmessa in diretta in esclusiva da Sky attraverso i canali Sky Sport Uno, canale 201, su Sky Sport 4K (canale 213) e su Sky Sport (251), Gli abbonati avranno a disposizione il servizio in streaming offerto da SkyGo, mentre per tutti gli altri ci sarà il pacchetto di NOW.

Leggi anche Rimonta della Fiorentina in Conference League: Ndour e Gudmundsson decisivi contro il Rakow

Le probabili formazioni di Rakow-Fiorentina, gara degli ottavi di Conference

Vanoli dovrà fare a meno di Pongracic, squalificato, che verrà sostituito da Ranieri in coppia con Comuzzo. Kean potrebbe restare ancora in panchina in via precauzionale, con Piccoli pronto a giocare dal 1′ con Parisi e Fazzini.

RAKOW (3-4-3): Zych; Tudor, Racovitan, Svarnas; Ameyaw, Repka, Struski, Pienko; Lopez, Brunes, Makuch. Allenatore: Lucasz Tomczyk.

FIORENTINA (4-3-3): Christensen; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Fabbian, Mandragora, Ndour; Parisi, Piccoli, Fazzini. Allenatore: Paolo Vanoli.