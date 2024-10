Rafa Silva espulso dopo soli tre secondi dall’inizio della partita: ha fatto un gesto inconsulto

video suggerito

A cura di Paolo Fiorenza

Una follia, non si può definire diversamente l'espulsione rimediata da Rafa Silva, 32enne attaccante brasiliano del Cruzeiro, che è riuscito nell'impresa apparentemente impossibile di farsi cacciare dopo soli tre secondi del match di campionato giocato in casa dell'Atletico Paranaense: si tratta ovviamente dell'espulsione più veloce nella storia del Brasileirao. Un rosso che è sembrato quasi cercato, ad aggiungere follia a follia, dopo che il direttore di gara aveva fischiato l'inizio delle ostilità: le immagini mostrano Silva scattare come un ossesso nella metà campo avversaria, unico dei suoi, poi scontrarsi con un primo calciatore dell'Atletico PR ed infine terminare il lavoro con una gomitata rifilata in faccia Kaique Rocha, che è stramazzato al suolo. L'arbitro ha fermato il gioco e espulso senza esitazione il calciatore del Cruzeiro.

La follia di Rafa Silva dopo tre secondi di partita: "Chiedo scusa, lavorerò per riconquistare la fiducia"

La partita si è comprensibilmente messa subito in salita per la squadra di Belo Horizonte, che ha finito per perdere 3-0. Una sconfitta senza appello, che lascia il Cruzeiro all'ottavo posto in classifica, distante ben 20 punti dal Botafogo capolista. Un gesto davvero inspiegabile quello del giocatore del club mineiro, che poi si è cosparso il capo di cenere in un post pubblicato sui social: "Voglio scusarmi con tutti i tifosi del Cruzeiro, i miei compagni e lo staff per quello che è successo. So di aver commesso un errore e ho finito per danneggiare la squadra nella partita. Sono stato molto contento dell'opportunità di tornare in campo e con tanta voglia di aiutare, soprattutto dopo tre mesi di recupero difficile e complicato. Ho però finito per strafare. Mi scuso ancora una volta. Lavorerò per riconquistare la fiducia di tutti".

Il Cruzeiro non fa sconti: "Inammissibile, multa severa per Rafa Silva"

Rafa Silva era reduce dalla lunga assenza dovuta a problemi alla coscia e al ginocchio, ma il Cruzeiro non gli concede nessuna attenuante per il suo gesto inconsulto. Dopo la partita, l'amministratore delegato del club, Alexandre Mattos, ha bollato l'atteggiamento dell'attaccante come "inammissibile" e ha annunciato una "severa multa" per lui, senza entrare nei dettagli sugli importi: "Dite ai tifosi che quello che è successo a Rafa Silva è inaccettabile. Questa dirigenza non accetta una situazione come questa. A Rafa è già stata notificata una multa severa, entro quanto consentito dalle regole. Poi aspetteremo i prossimi passi. Il Cruzeiro è un club molto serio, rispetta rigorosamente quanto pattuito e richiede molta professionalità".