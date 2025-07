video suggerito

La foto fake di Sinner diventata virale dopo il ritiro di Dimitrov: non ha mai fatto quel gesto Jannik Sinner era realmente dispiaciuto quando Grigor Dimitrov si è infortunato e ha poi lasciato il campo per ritiro. Ma c’è stato qualcuno che lo ha messo in cattiva luce postando un’orrenda foto fake, nel quale si vedeva Sinner addirittura con un ghigno. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Alessio Morra

Jannik Sinner è ai quarti di Wimbledon, ma non li ha celebrati nemmeno un po'. Dimitrov si è ritirato, per un problema muscolare, mentre era avanti 2 set a 0. Sinner ha mostrato tutto il suo rammarico, per un amico, oltre che per un collega che stava giocando benissimo. Ha saputo parole chiare anche dopo l'incontro, ma c'è stato chi ha provato a metterlo in cattiva luce sui social, a conferma, purtroppo, che dopo una vicenda extra campo c'è chi lo ha messo nel mirino e cerca di diffamarlo, nonostante una serie di gesti lampanti.

La foto fake che provava a infangare Sinner

Che fosse triste e dispiaciuto era piuttosto evidente. Ma Sinner, ahi lui, deve fare i conti con tanti haters (odiatori). Ce li hanno tutti i big dello sport, ma lui, purtroppo, un po' di più. Quando vince o perde sui social in parecchi leoni da tastiera lo prendono di mira ricordando la vicenda Clostebol, dalla quale è stato totalmente assolto. Lo stigma però gli è rimasto e addirittura in una situazione nella quale ha mostrato, per l'ennesima volta, la sua grandezza da sportivo c'è stato chi ha cercato di infamarlo e infangarlo postando una foto fake, nella quale lo si vede sorridente al fianco dell'infortunato Dimitrov. Una cosa bruttissima.

Il finto ghigno di Sinner

Le fake news esistono da anni e tra programmi vari e Intelligenza Artificiale pure le foto possono essere manipolate, ma c'è stato chi ha provato a rendere un'immagine totalmente differente da quella reale. Perché quando Dimitrov si è infortunato, Jannik si è fiondato dall'altra parte del campo e si è messo vicino all'amico – rivale e lo ha fatto mostrando in toto le sue emozioni, che certo non erano gioiose.

Sinner era compito, preoccupato, teso e attendeva di capire. C'è stato però chi ha modificato la sua espressione e online c'è stato chi ha messo una sua foto in cui lo si vede addirittura con un ghigno, che non era ovviamente reale e che non è proprio possibile nell'animo del tennista italiano, ma onestamente di nessun altro sportivo, che si può trovare in una situazione simile.

Lo stato reale: il dispiacere sincero di Jannik

Ancora una volta il numero 1 ATP è stato infangato, stavolta davvero in modo orrendo. Perché Jannik è un campione a tutto tondo, ha vinto già il premio Fair Play, lo Stefan Edberg Award, e tanto in passato quanto nel presente ha dato prova di essere uno sportivo vero, anche contro Dimitrov ha mostrato la sua classe, e il suo reale dispiacere per l'infortunio del bulgaro.

Dimitrov si ritira, Sinner: "Non la considero affatto una vittoria"

Sinner-Dimitrov è già storia del tennis. Jannik sembrava dover fare un sol boccone del bulgaro, che gioca alla grande, vince i primi due set, poi sul 2-2 al terzo si infortuna, problema al pettorale, problema serissimo. Si accascia. Corrono medico e fisioterapista, corre pure Sinner che si mette di fronte. Il problema non gli permetterà di riprendere la partita, è evidente, ma Grigor ci crede, almeno per un po', si accomoda sulla sua panchina, poi esce, quando rientra abbandona tra gli applausi del pubblico. Saluta l'arbitro a fatica, Sinner gli prende le borse e lo accompagna, prima di rientrare per l'intervista.

Il clima è triste, mogio è pure Jannik che non sente suo il successo, lo dice con una chiarezza totale: "Non so cosa dire se non che questa non la considero affatto una vittoria. È solo un momento molto sfortunato". Triste, dispiaciuto in modo sincero il numero 1 al mondo, che quando ha visto il suo avversario a terra ha pensato a molte cose, ma non al passaggio del turno.