Il Marsiglia è nel pieno di una caos generale. Le inaspettate dimissioni di Villas Boas come tecnico dei francesi, arrivate dopo l'acquisto di Ntcham da parte del club, hanno sorpreso la società che ora è alla disperata ricerca di un allenatore. Nelle ultime ore si è fatta spazio la voce di un contatto tra l'Olympique e Maurizio Sarri, anche se i media francesi, in questo momento, stanno parlando con insistenza del nome di Rafa Benitez. Due ex allenatori del Napoli che in questo momento però, si sarebbero presi del tempo per riflettere.

Il tecnico spagnolo, nello specifico, pare stia proprio aspettando una chiamata di Aurelio De Laurentiis per prendere il posto di Gennaro Gattuso sulla panchina del Napoli. Ma non solo, l'ex manager, che ha fatto grande il Liverpool nel passato, resta in attesa anche di un club di Premier League. Al momento quindi, il Marsiglia resta senza allenatore, in una giornata paradossale, con le dimissioni del tecnico portoghese arrivate in modo inaspettate. "Ho dato le mie dimissioni dicendo perché non ero d'accordo con la politica sportiva del club – le parole di Villas-Boas alla vigilia della sfida contro il Lens. -. Non voglio niente dal Marsiglia. Non voglio i soldi ma adesso vado via".

Il Marsiglia pensa a Benitez per sostituire Villas-Boas

La prima scelta del Marsiglia è stata quella che porta al nome di Maurizio Sarri. Tra le parti sarebbero anche stati già avviati i contatti anche se l'allenatore toscano non vorrebbe legarsi a una squadra a stagione in corso, optando per l'inizio di una nuova avventura a partire dalla prossima estate. E allora ecco che i francesi hanno subito cercato di trovare una nuova soluzione, puntando Rafa Benitez.

I media francesi parlano di contatti diretti tra le parti. Il tecnico spagnolo al momento però non sarebbe ancora molto interessato. Nella sua testa c'è un possibile ritorno al Napoli oppure la chiamata di un club in Inghilterra che potrebbero essere soluzioni a lui più congeniali in questo momento della stagione. Ma la pista che porta al all'allenatore spagnolo resta ancora aperta. Il possibile retroscena di un Benitez in attesa di una chiamata del Napoli, come sottolineato dai media francesi, è un indizio in più che conferma i rumors attorno al club partenopeo per quanto riguarda il successore di Gattuso.