Rafa Benitez torna in panchina dopo quasi due anni di pausa: allenerà una squadra in Europa League

Un'altra corsa per Rafa Benitez che non ha ancora intenzione di chiudere la sua carriera da allenatore. La sua ultima avventura risale a quasi due anni fa, ma nonostante il lungo periodo di pausa ha deciso di rimettersi in gioco in un campionato nuovo, prendendo in mano una squadra che partecipa all'Europa League: sarà il nuovo allenatore del Panathinaikos ed è pronto a firmare il contratto che lo condurrà per la prima volta nel campionato greco.

Secondo quanto riportato da Sport24 è stata la prima scelta assoluta del presidente che ha voluto puntare su un grande nome per risollevare la piazza dopo un inizio di stagione abbastanza complesso dove la squadra si è piazzata al settimo posto in classifica con molti alti e bassi. L'allenatore è volato ad Atene stamattina per discutere gli ultimi dettagli del suo accordo ed è pronto a firmare.

Rafa Benitez riparte dal Panathinaikos

Si tratta di una destinazione assolutamente nuova per lui che non aveva mai allenato in Grecia. Lo spagnolo era senza squadra da marzo 2024, quando era stato esonerato dal Celta Vigo nel bel mezzo di una crisi di risultati. Da allora ha scelto di aspettare e prendersi del tempo per ragionare sulla sua carriera, ma il ritiro dalle scene non è stata una scelta contemplata. Ha risposto alla chiamata del Panathinaikos per rimettersi in gioco con un contratto anche piuttosto pesante.

I greci faranno un grande sforzo economico per offrirgli un biennale da 5 milioni di euro a stagione, standard molto alti per il campionato. Ma è stata una decisione del presidente che ha voluto alzare l'asticella per prendere un nome di spessore che potesse risollevare la squadra e darle una spinta anche dal punto di vista mediatico. Inoltre Benitez avrà la possibilità anche di competere in Europa League dove affronterà partite di alto livello, come quella contro la Roma prevista all'inizio di gennaio.