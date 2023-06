Radu fa due papere clamorose e l’Auxerre retrocede in Ligue 2: “Non è finita come avrei voluto” L’Auxerre ha perso 3-1 in casa contro il Lens ed è retrocesso in Ligue 2 all’ultima giornata: due errori di Radu, portiere di proprietà dell’Inter che lo scorso anno era stato protagonista di una papera clamorosa che costò probabilmente lo Scudetto ai nerazzurri.

A cura di Vito Lamorte

L'Auxerre è retrocesso in Ligue 2 all'ultima giornata in virtù della sconfitta davanti al proprio pubblico per mano del Lens per 3-1. La squadra di Christophe Pelissier è stata battuta dalla seconda forza della Ligue 1, visto che Les Sang et Or hanno chiuso il torneo alle spalle del PSG.

Il portiere rumeno viene ricordato in Italia per l'errore di Bologna che complicò la corsa Scudetto dell'Inter della stagione 2021-2022 e quest'anno non era iniziato bene nemmeno con la Cremonese. A gennaio Radu è volato in Francia per vestire la maglia dell'Auxerre e nell'ultimo turno del torneo è stato protagonista in negativo della sfida dello stadio Abbé-Deschamps.

Il Lens aveva sbloccato il risultato con un gol Maurice ma dopo la scena se l'è presa, suo malgrado, l'estremo difensore classe 2000: all'inizio della ripresa lo stesso jolly offensivo del Lens si è ritrovato a tu per tu con Radu e il portiere ha mancato l'impatto con il pallone in uscita aprendo la porta all'avversario.

Radu ha ‘bucato' completamente l'intervento spianando la strada a Maurice aprendo la strada al raddoppio del Lens. L'Auxerre era tornato in partita grazie a Niang, ex calciatore del Milan e Genoa, che ha sfruttato uno svarione del portiere avversario e ha rimesso in partita i suoi.

Proprio quando i giochi sembravano riaperti ecco che il Lens ha trovato il gol del definitivo 3-1 con Openda, anche questa viziata da un'altra colossale papera di Radu che non è riuscito respingere il tiro verso l'esterno della porta: la palla è sbattuta sul terreno di gioco e si è infilata in rete tra l'incredulità di tutti.

"La stagione non è finita come avrei voluto che finisse la stagione ma il calcio a volte ti dà e a volte no". Inizia così il post pubblicato da Andrei Radu per commentare la fine dell'esperienza con l'Auxerre, club con cui ha giocato in questa stagione prima di rientrare all'Inter dal prestito.

L'ex portiere di Cremonese e Genoa ha proseguito così: "Ho sempre cercato di dare tutto in campo per la maglia e spesso l'ho fatto ma purtroppo a volte ho fallito. Mi dispiace per come è finita e soprattutto mi dispiace per tutti i tifosi che meritano la Ligue 1 per l'amore dato alla squadra. Grazie per tutto il supporto in questi mesi, mi avete fatto sentire veramente a casa. Sono sicuro che in futuro Auxerre tornerà a splendere e sarà al top come questo club merita. Andrei".

Una giornata tremenda per Radu, che a fine stagione tornerà all'Inter dopo il prestito ma il suo futuro è lontano da Milano anche perché il suo contratto con i nerazzurri scadrà alla fine di giugno e certamente non verrà rinnovato.