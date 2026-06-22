Rade Bogdanovic shock in TV: “I calciatori neri non mantengono la concentrazione per più di 60-80 minuti”

Bogdanovic, opinionista TV nonché ex attaccante, ha usato parole terribili commentando l’espulsione di Ngoy.

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Nel secondo tempo di Belgio-Iran è stato espulso il difensore Nathan Ngoy. Una disattenzione che poteva costare carissimo al Belgio, che comunque è riuscito a chiudere la partita sullo 0-0. Il rosso a Ngoy ha portato l'ex calciatore Rade Bogdanovic ad effettuare dei commenti orrendi, osceni. L'ex attaccante dell'Atletico Madrid ha detto: "Ho sempre detto che questi giocatori, quelli di colore, non hanno la concentrazione per resistere 60-80 minuti".

Le orrende parole di Rade Bogdanovic

Bogdanovic è stato un calciatore di buon livello, ha giocato una stagione con l'Atletico Madrid ed ha militato quasi per quattro anni con Werder Brema, ed è commentatore del canale televisivo pubblico serbo RTS (il corrispettivo della Rai). Era uno degli analisti di Belgio-Iran e la sua analisi è stata terribile. Ha anche voluto fare una precisazione: "Non sono razzista, ma i giocatori di colore non hanno la concentrazione per resistere più di 60-80 minuti".

Bogdanovic non fa retromarcia, ma conferma: "Non sto generalizzando, ma ho giocato con loro e lo so"

Poi ha cercato di confermare il suo malsano pensiero: "Ho giocato con loro. A volte dovevamo impedire ai nostri stessi giocatori di commettere errori". Bogdanovic, che in patria è noto per questo tipo di commenti provocatori, stavolta ha alzato abbondantemente il limite. Il suo stile è diretto e provocatorio.

Ma qui è andato oltre ed ovviamente è stato criticato da chi era in diretta in trasmissione. Lui, però, non ha fatto retromarcia, anzi, è andato giù duro, mantenendo la sua versione dei fatti: "Se volessimo entrare nei dettagli, potremmo. Anche loro commettono errori. Non sto generalizzando, ma la maggior parte di loro manca di concentrazione. E poi si verificano situazioni di questo tipo".

Ngoy è stato espulso a metà del secondo tempo di Belgio–Iran.

Ngoy è stato espulso a metà del secondo tempo, una disattenzione che non ha comunque modificato il punteggio di quella partita, chiusasi sullo 0-0. Il Belgio ha 2 punti, esattamente come l'Iran. Al comando del raggruppamento c'è l'Egitto, che ha battuto 3-1 la Nuova Zelanda. Il Belgio di Garcia si gioca la qualificazione contro la Nuova Zelanda nella terza giornata.