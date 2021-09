Racconta le partite allo stadio ai tifosi non vedenti: il telecronista che regala emozioni In Turchia un tifoso in occasione delle partite interne del Fenerbahce racconta i match con una speciale telecronaca ai suoi compagni ipovedenti e non vedenti. Un’iniziativa splendida che ha conquistato tutti, e che potremmo vedere anche in altri impianti in giro per l’Europa. Applausi anche dai sostenitori avversari.

A cura di Marco Beltrami

C'è un tifoso che ha un compito molto particolare sulle tribune dello stadio Şükrü Saracoğlu di Istanbul, casa delle partite casalinghe del Fenerbahce. È munito di un microfono, ma le sue parole non riecheggiano in tutto l'impianto, ma solo nelle orecchie di un gruppo di persone che si trova nelle sue vicinanze. Si tratta di sostenitori gialloblu non vedenti e ipovedenti, che dunque non possono gustarsi totalmente lo spettacolo del match dei loro beniamini dal vivo. Una splendida iniziativa che ha meritato gli applausi anche dei tifosi avversari.

Sulle tribune dello stadio turco, un tifoso attraverso un particolare impianto racconta con una vera e propria telecronaca quello che accade in campo in occasione dei match interni del Fenerbahce. Al suo fianco compagni di tifo che non possono vedere quello che accade in campo a causa dei loro problemi alla vista. Allo stadio però possono respirare l'atmosfera dei match e giovare di quell'ambiente tornato incandescente dopo le restrizioni legate al Covid. Ecco allora che per cercare di metterli nelle condizioni migliori, qualcuno spiega per filo e per segno quello che accade sul manto erboso, esclusivamente a loro muniti di cuffie.

Un'iniziativa splendida che il club e numerosi network hanno celebrato anche sui social. Applausi a scena aperta non solo da parte dell'intera tifoseria del Fenerbahce, ma anche di quelle delle società, comprese le storiche rivali. C'è per esempio un sostenitore del Galatasaray, rivale storica del club gialloblu che ha rilasciato un commento bellissimo per celebrare questa iniziativa: "Non importa quanto siamo arrabbiati, anche se combattiamo nelle competizioni: questa bellezza non ha colore. Da tifoso del Galatasaray, è impossibile rimanere indifferenti a questo amore."