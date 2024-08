video suggerito

Rabiot non ha ancora trovato una squadra dopo la Juve: nessuno vuole accontentare le sue richieste Pur essendo un parametro zero di lusso Rabiot non ha ancora trovato una squadra dove giocare. È ancora in vacanza e le società si tirano indietro per le sue richieste sull'ingaggio.

A cura di Ada Cotugno

I campionati sono ripartiti in tutta l'Europa ma Adrien Rabiot non ha ancora trovato una sistemazione. Dopo la fine del suo contratto con la Juventus, scaduto lo scorso 30 giugno, il francese non è stato preso in considerazione da nessuna squadra pur essendo un parametro zero appetibile. Nonostante tutte le voci di mercato è ancora libero, in attesa di poter riprendere la sua carriera e cominciare una nuova avventura.

Nel frattempo si gode qualche giorno di vacanza extra, come testimoniato da diverse fotografie diffuse sui suoi profili social nelle ultime ore, mentre nella sessione estiva di calciomercato impazzano notizie che lo vedono come protagonista: sullo sfondo c'era l'Inter che non ha mai fatto un vero tentativo per lui che, essendo senza contratto, potrebbe aggregarsi a un nuovo club anche a stagione in corso.

Rabiot non ha trovato ancora una squadra

Tutto tace in questo momento attorno a Rabiot e il suo futuro è molto incerto. Secondo l'Equipe non ci sarebbe nessuna squadra di alto livello in Europa interessata al centrocampista in questi giorni finali di mercato e il rischio per il giocatore è quello di restare a spasso ancora a lungo prima di trovare una nuova sistemazione. Sarebbe un'eventualità preoccupante, dato che ha 29 anni ed è nel pieno della sua maturità calcistica e oltretutto arriverebbe senza il peso del costo del cartellino, essendo un parametro zero.

L'ostacolo più grande che scoraggia le varie società sono le richieste di stipendio. Il francese vorrebbe guadagnare 7.5 milioni di euro a stagione, una cifra elevata che attualmente nessuno può investire: Inter e Bayern Monaco erano le uniche due squadre pronte a fargli la corte, ma davanti a questi paletti sono stati fatti diversi passi indietro, tanto che nessuna delle due ha intavolato una trattativa con il giocatore.