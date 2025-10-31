Questa foto di McTominay è diventata virale, 5 milioni di visualizzazioni: “Ma cosa gli è successo?”

Un post su ‘X’ del Napoli è diventato virale. C’è solo una emoji e una foto di McTominay con un caffè. Il centrocampista scozzese è diventato oggetto di discussione e molti tifosi inglesi si chiedono come abbiamo fatto a migliorare così tanto il suo aspetto.

Vedi Napoli e poi diventi un'altra persona. Scott McTominay è sempre stato un buonissimo calciatore, da quando veste la maglia azzurra ha cambiato pelle in campo e fuori. Ha vinto lo Scudetto ed è stato il miglior giocatore dell'ultima Serie A. Ma è soprattutto fuori dal campo che ha uno status diverso. La parola che viene abbinata maggiormente allo scozzese oggi è aura. La conferma l'ha data un post del club, nella versione spagnola, che ha spopolato. Oltre cinque milioni di visualizzazioni per una foto con una valanga di commenti, in particolare di appassionati di calcio britannici che si chiedono cosa gli sia successo in quest'ultimo anno in Italia, non solo in campo, ma anche nel modo in cui ha migliorato il suo aspetto. Aura, si dice di questi tempi.

Il post che è diventato virale del Napoli

A Napoli è cresciuto sul campo, anche grazie a Conte, fuori ha sempre dato l'idea di essere molto a suo agio in città. Sin dal primo momento allo Stadio Maradona. Da quando è in Italia è cambiato anche fuori dal campo e per lui spesso viene citata la parola aura. Sul profilo ‘X' del club in spagnolo è stata postata una sua fotografia, una foto che non ha parole ma ha solo una emoji, piuttosto chiara che enfatizza l'aura e che ha prodotto commenti a raffica.

L'immagine lo ritrae in borghese al centro del campo, con uno sguardo profondo, in attesa di bere un piccolo caffè. Quel post è arrivato a 5 milioni di visualizzazioni e i commenti che ne conseguono sono esemplificativi: "Ma cosa è successo al nostro Scott?", dice uno dei più rappresentativi. Dopo i tanti soprannomi affibbiati allo scozzese o se ne può aggiungere un altro: McAura.

Gli illustri paragoni per McTominay

L'aura di McTominay per molti utenti si percepisce in modo lampante. I tifosi inglesi, o meglio quelli che seguono la Premier League gli chiedono cosa gli sia successo in questo anno e mezzo partenopeo. Tra commenti, meme e immagini create ad hoc lo si vede in diverse situazioni differenti. La più bella è forse quella che lo vede in stile Batman di Christopher Nolan, supereroe della squadra che un anno fa vinse lo Scudetto. Ce ne sono un paio di immagini, di gif, addirittura con Marlon Brando in stile ‘Il Padrino', e un paio con Leonardo Di Caprio.

C'è chi addirittura lo vede come nuovo James Bond, in effetti lo stile british c'è. Una raffica invece di immagini relative alla festa Scudetto nella quale si è visto un McTominay scatenato, poco british in questo caso, non a caso è scozzese, molto napoletano. E anche commentando quelle immagini il cosa è successo? Come ha fatto a cambiare così tanto rispetto ai tempi del Manchester United.