Quanto guadagna l’Inter se vince la Champions League: il premio ricchissimo e il valore del trofeo

A cura di Alessio Pediglieri

Un posto nella finale di Champions League conquistata dall'Inter grazie al successo contro il Barcellona, certificata a San Siro nella semifinale di ritorno ha portato ai nerazzurri il prestigio sportivo della seconda finale in tre anni ma anche per il club la possibilità di guadagnare molti altri soldi. Cifre importanti già messe nelle casse nerazzurre, che potrebbero aumentare ulteriormente in caso di vittoria a Monaco con un totale che è già superiore rispetto a quelli dell'ultima volta che arrivò fino alla fine. Con un premio per la squadra, ricchissimo e stabilito già ad inizio stagione.

C'è attesa per l'ultimo atto in programma oggi, sabato 31 maggio all'Allianz Arena di Monaco di Baviera, con il percorso fatto in Champions finora da un'Inter quasi perfetta. Solo una sconfitta e poi un percorso importante, con il 4° posto nella fase campionato e le qualificazioni che l'hanno portata fino alla finale. La società nerazzurra ha fin qui incassato 131,5 milioni di euro: 18,62 sono arrivati solo per aver partecipato alla competizione, altri 11,7 per il quarto posto conquistato nella fase campionato. Altri 11 sono arrivati come bonus per aver raggiunto gli ottavi di finale, a questi se ne aggiungono altri 12,5 milioni per essersi qualificati ai quarti così come i 15 milioni che sono quelli incassati dopo aver strappato il pass per la semifinale. Oltre a questi ci sono ulteriori 18,5 milioni per aver conquistato l'accesso alla finale di Monaco. Ultimo dato da tenere in considerazione: in caso della vittoria della Champions, entrerebbero altri 6,5 milioni di euro.

A tutti questi guadagni che stanno riempiendo le casse dell'Inter ci sono altri milioni da aggiungere e che sono già incassati, come quelli arrivati dai diritti televisivi pari a 7,36 milioni. Poi c'è la quota europea che corrisponde a 24,02 milioni di euro. Inoltre, nella gara di ritorno contro il Barcellona dal botteghino sono arrivati altri 13 milioni, una cifra record che ha superato l'incasso di 12,5 registrato nel derby di Champions contro il Milan nella stagione 2022/23.

Quanto vale il Premio Champions e quanto guadagna l'Inter

Dunque, quanto guadagnerà l'Inter nel caso in cui alzasse al cielo la sua quarta Champions League della storia? Una cifra record: sommando tutti milioni precedentemente elencati la somma finale è da mille e una favola. Si tratta di qualcosa simile ai 150 milioni di euro. Incassi che permetteranno al club di reinvestire subito, sul fronte sportivo oltre che risanare i conti. E permettere di dare ai protagonisti della coppa un premio finale che era stato stabilito a inizio stagione e che dovrà essere elargito con la Champions alzata al cielo: pari a 10 milioni complessivi (circa 400 mila euro a giocatore).