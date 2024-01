Il montepremi della Supercoppa Italiana 2024, quanto guadagna chi vince la finale: tutti i premi La finale della Supercoppa Italiana tra Napoli e Inter assegnerà il primo trofeo della stagione 2023-2024. Chi la conquisterà porterà a casa anche una considerevole cifra. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Napoli e Inter si sfideranno questa sera alle 20 ora italiana nella finale della Supercoppa Italiana 2024. L'incontro si disputerà a Riyad, nello stesso impianto dove si sono tenute pure le semifinali. Il nuovo format della competizione ha portato alla creazione di un mini torneo in Arabia Saudita, dove le quattro squadre che hanno partecipato hanno incamerato somme molto più alte rispetto a tutte le altre edizioni.

Quanto guadagnano Napoli o Inter in caso di vittoria: le cifre e i premi della Supercoppa

Fondamentale per la nascita di questo nuovo format della competizione è stato un aumento del conquibus. Lo scorso anno per la Supercoppa 2023 tra Inter e Milan il montepremi complessivo è stato di 7,5 milioni di euro, che si divisero in gran parte, ma non in egual maniera le due squadre milanesi.

L'accordo stipulato dalla Lega di Serie A con l'Arabia Saudita prevede un montepremi enorme da ben 23 milioni di euro. 6,8 milioni finiscono nelle casse della Lega, i l restante e cioè 16,2 milioni di euro se lo dividono in modo naturalmente differente le quattro squadre che partecipano alla Supercoppa 2024. 1,6 milioni di euro li hanno portati a casa le squadre che hanno perso in semifinale. Mentre chi vincerà la finale otterrà la bellezza di 8 milioni di euro, 5 i milioni per la finalista perdente.

Leggi anche Supercoppa Italiana 2024, il calendario TV delle partite e come funziona la Final Four

Com'è fatta il trofeo della Supercoppa italiana

La Supercoppa Italiana è il trofeo più giovane tra quelli che assegna in Italia ed è anche più leggero, perché ha un peso di 7,5 chilogrammi. Fatta interamente in argento, alla base riproduce le figure stilizzate di atleti creando un effetto abbastanza simile a quello del trofeo dell'Europa League. Il logo della competizione è collocato invece sotto la base ed è una rappresentazione grafica del trofeo.

In Italia la Supercoppa è nata molto tardi rispetto ad altri grandi paesi di tradizione calcistica. La prima edizione, vinta dal Milan sulla Sampdoria, è datata 1988. La Juventus detiene il record di vittorie, ben 9. Milan e Inter seguono con 7 titoli a testa. Poi c'è la Lazio, che ha conquistato il titolo in 5 occasioni. Due le vittorie di Napoli e Roma. Un successo per Sampdoria, Parma e Fiorentina. Per la tredicesima volta la Supercoppa si giocherà lontano dall'Italia.