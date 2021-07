L'Italia affronterà l'Inghilterra nella finale degli Europei e, se non dovessero bastare gli stimoli derivati dalla possibilità di riportare a casa un titolo che manca dal 1968, gli azzurri avranno altri 50mila motivi per provare a vincere contro la formazione di Gareth Southgate. È questa la cifra, in euro, che rappresenta la differenza, in termine di premi da corrispondere a ogni singolo giocatore, tra arrivare primi e secondi. Ovviamente, gli uomini di Roberto Mancini non hanno bisogno della motivazione economica per una partita che si prepara da sé, ma la FIGC ha scelto di gratificare così gli azzurri, nel caso in cui dovessero tornare a Roma con la coppa. Prima della partenza degli Europei, infatti, il presidente federale Gabriele Gravina e il capitano Giorgio Chiellini si sono messi d'accordo sui premi, optando per 80mila euro in caso di raggiungimento dei quarti, 150mila per la partecipazione alle semifinali e 200mila in caso di secondo posto.

Quanto vince l'Italia in caso di vittoria agli Europei

I ragazzi di Mancini potranno guadagnare fino a 250mila euro ciascuno nel caso in cui l'Italia dovesse battere l'Inghilterra in finale e vincere l'Europeo. È di 50mila euro, infatti, la forbice tra la cifra prevista in caso di secondo posto e quella in caso di vittoria. La cifra è piuttosto bassa se confrontata con quella promessa dalla federazione inglese, se gli uomini di Southgate dovessero vincere il primo Europeo della storia della nazionale dei Tre Leoni. Harry Kane e compagni, infatti, incasserebbero ben 540mila euro a testa.

Questi sono i premi previsti per i calciatori, mentre la Uefa ha stabilito anche le cifre da corrispondere alle nazionali in base ai risultati raggiunti. L'Italia, in questo senso, è già certa di incassare almeno 25,3 milioni di euro, così divisi: 9,3 per la partecipazione, 3 per le vittorie ai gironi, 1,5 per il raggiungimento degli ottavi di finale, 2,5 per quello ai quarti, 4 per l'approdo in semifinale e 5 per quello in finale. Tra primo e secondo posto ballano altri 3 milioni con gli azzurri che, in caso di vittoria degli Europei, guadagnerebbero la cifra record di 28,5 milioni di euro.