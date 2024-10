video suggerito

Quanto è costata la vacanza di Mbappé a Stoccolma finita con la denuncia: una cifra pazzesca L'attaccante del Real Madrid è nell'occhio del ciclone: la cifra spesa per finanziare il viaggio "mordi e fuggi" da Madrid alla Svezia con una puntata in Corsica ha alimentato altre polemiche dopo la presunta violenza sessuale.

Kylian Mbappé è nell'occhio del ciclone per la denuncia di (presunta) violenza sessuale avvenuta a Stoccolma. La breve vacanza di cinque giorni che s'è concesso in concomitanza della pausa per le nazionali (non è stato convocato con la Francia) avrebbe dovuto rigenerarlo, invece gli ha lasciato addosso solo una pressione mediatica notevole per un duplice motivo: sia per una vicenda nella quale si ritrova invischiato ancora non ufficialmente (i suoi avvocati finora non hanno ricevuto alcuna comunicazione che risulta formalmente indagato) e senza sapere perché; sia per le polemiche scaturite dalla cifra spesa per finanziare il viaggio "mordi e fuggi" da Madrid alla Svezia con una puntata in Corsica.

Vacanza da 100 mila euro per 5 giorni da Madrid alla Svezia

La vicenda personale mostra ancora troppi lati oscuri e, sotto l'aspetto legale (al di là delle ipotesi sui rischi che comporta) non sarà breve. Quanto alle indiscrezioni sollevate dal quotidiano L'Equipe sulla somma investita, alimentano un ulteriore polverone intorno all'ex attaccante del Paris Saint-Germain: centomila euro, tanto è costata quell'escursione di 6 mila e 600 chilometri che, al netto di quanto accaduto, può presentargli un conto anche più salato.

L'attaccante francese ha viaggiato a bordo di un jet privato

Mbappé (e le persone a lui più vicine) hanno viaggiato a bordo di un jet privato così da garantirsi spostamenti più liberi e riservati a differenza dei "normali" voli di linea. Peccato che in quel lasso di tempo – viene ancora fatto notare – abbia addirittura prodotto una quantità di CO2 superiore del doppio rispetto alla media annuale di un "comune" cittadino francese.

Accerchiato. Non è una sensazione ma la realtà della condizione in cui, suo malgrado (secondo la versione degli avvocati), si trova la stella del Real Madrid che, subito dopo la diffusione della notizia di una indagine sul suo conto per motivazioni così gravi, aveva urlato al complotto riferendosi alla strana coincidenza con i colloqui in programma con l'ex club per spettanze non pagate.

Chi è la donna che lo ha denunciato: identità sconosciuta

Lo stesso Mbappé – come riportato dai media transalpini – nemmeno immagina chi possa essere la donna che (per ora) lo ha messo nei guai. Non certo quella che gli ha fatto compagnia durante e dopo la serata nel privé della capitale scandinava: il calciatore ha fatto sapere di un sereno scambio di messaggi con la partner di quella notte e di quel 10 ottobre in cui tutto ha avuto inizio. E da cui non sarà così semplice trarsi d'impaccio, soprattutto se i magistrati troveranno riscontri sufficienti per spingersi oltre nel caso.