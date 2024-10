video suggerito

Mbappé ammette il rapporto consensuale con una donna: cosa c'è scritto nello scambio di messaggi Spuntano altri dettagli su cosa è successo durante quelle 48 ore in cui il campione transalpino è stato a Stoccolma: sa che una donna lo ha denunciato per presunte molestie sessuali ma non è formalmente indagato né immagina chi sia la querelante.

Chi è la donna che ha denunciato Kylian Mbappé per un rapporto non consensuale? L'attaccante francese e i suoi legali sanno che c'è un esposto in Procura ma non è formalmente indagato a Stoccolma, né conosce l'identità della persona che avrebbe raccontato della presunte molestie sessuali subite dal calciatore. Anzi, ragionando a mente fredda, nella ricostruzione di tutto quanto fatto in quel viaggio in Svezia che doveva essere di relax e invece s'è trasformato in incubo, l'ex Paris Saint-Germain nemmeno riesce a capire come sia finito in questa ragnatela di sospetti, indiscrezioni, attesa che sono un duro colpo alla sua immagine.

L'intimità di una notte in uno scambio di messaggi

È un puzzle rompicapo, i pezzi saltano fuori un po' alla volta e nemmeno combaciano tutti. Per adesso, fare piena luce sulla vicenda è impossibile. Almeno fino a quando non ci sarà un atto ufficiale, chiaro e dettagliato da parte degli inquirenti, non si può venire a capo di una vicenda che ha molte zone d'ombra. Quel che si sa – come raccontato dal giornale Le Parisien che segue da vicino il caso – è che sì, Mbappé ha avrebbe avuto un rapporto sessuale con una donna ma l'intimità di quella notte sarebbe stata "normale", serena, niente affatto inficiata da comportamenti ambigui, sconvenienti, forzati né altri atteggiamenti che avrebbero messo a disagio la partner.

Anzi, se c'è una cosa che al giocatore non torna è proprio il post serata: uno scambio di messaggi con la giovane avvenuto a poche ore dall'incontro confermerebbe che quel periodo trascorso insieme sarebbe stato consensuale, che la coppia del momento si sarebbe sciolta senza frizioni.

I dubbi sull'identità della donna che ha sporto denuncia

Qui la matassa s'ingarbuglia ancora di più: almeno per ora, non ci sono elementi che dimostrino con comprovata certezza che la denunciante sia la stessa donna che ha interloquito via sms con Mbappé nella serata di venerdì; gli inquirenti non escludono che la giovane in questione possa essere un'altra, avvicinata in un momento diverso durante la permanenza del giocatore nella capitale scandinava.

Cosa è successo durante il soggiorno del calciatore a Stoccolma

Cosa è successo durante quelle 48 ore in cui il campione transalpino è stato a Stoccolma? E perché avrebbe scelto proprio quella destinazione per staccare un po' la spina approfittando anche della mancata convocazione in nazionale? I media francesi hanno riportato che a convincere Mbappé è stato un ex compagno di squadra al Psg, Nordi Mukiele.

Gli avrebbe suggerito di rivolgersi a una persona di assoluta fiducia identificata come Marco D., una sorta di PR che si occupa di organizzare alla propria clientela esclusiva tutto ciò che rientra nel corredo accessorio di una vacanza: dal soggiorno in strutture di lusso (nel caso specifico, due notti al Bank Hotel) fino a serate in locali per ospiti privilegiati (il giocatore era stato anche paparazzato all'esterno di un night), accolti in privé e da una compagnia ricercata e raffinata, protetti da regole molto ferree quali "posare i telefonini in una scatola" (come raccontato dalla modella e conduttrice tv, Julia Franzén, che ha descritto cosa accade in feste di quel tipo).

Secondo fonti francesi e svedesi, Mbappé avrebbe fatto sesso con una delle donne presenti dopo essere stato riaccompagnato in hotel al termine della festa. Il giorno dopo s'è ritrovato risucchiato nel gorgo di voci su una denuncia per molestie sessuali nei suoi confronti e sui rischi che comporta a livello penale una situazione del genere, considerata la legge svedese.