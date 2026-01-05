Quanto costa l’esonero di Amorim al Manchester United: dovranno pagargli oltre 11 milioni di euro

Ruben Amorim è stato esonerato dal Manchester United nella mattinata di lunedì' 5 gennaio a poche ore dal suo ultimo sfogo in conferenza stampa in cui aveva manifestato l'assoluto disagio nei confronti di gran parte della dirigenza del club. Motivi soprattutto legati a incomprensioni sulla gestione della squadra, sul suo ruolo di manager e, non ultimo, su divergenze totali in vista della sessione invernale di mercato. Così, la scelta di separarsi, che al Manchester United – conti alla mano – costerà carissima, oltre 11 milioni di euro con Amorim che al momento resta comunque a libro paga. Cui si devono aggiungere i 10 dati allo Sporting per liberarlo e i 16 a Ten Hag, anche lui esonerato dallo United.

Amorim esonerato dal Manchester, il contratto era fino a giugno 2027

Lo strappo è avvenuto come ultimo atto dopo un susseguirsi di eventi che non hanno dato più alcun motivo per continuare il rapporto anche se l'intesa era avvenuta di recente, solamente 14 mesi fa, quando lo United aveva pagato circa 10 milioni di euro lo Sporting CP per lasciare libero il tecnico portoghese a novembre 2024. All'epoca Ruben Amorim firmò un contratto con il Manchester fino al 2027 con l'opzione di prolungarlo per un altro anno, per un accordo che – secondo fonti vicine al club – non includeva una eventuale clausola che consentisse un'uscita anticipata. Il che significherebbe che il club avrebbe dovuto pagare, in ogni caso, l'intero importo del suo contratto.

Amorim era arrivato a novembre 2024: lo United ha pagato 10 milioni allo Sporting e altri 16 a Ten Hag per l’esonero

Esonero di Amorim, quanto costa al Manchester: oltre 11 milioni di euro

Secondo quanto riportato da diverse fonti inglesi, lo stipendio di Amorim al momento dell'esonero ammontava a circa riceverebbe circa 145 mila euro a settimana per un totale complessivo annuo di quasi 7,5 milioni. Il che equivale a un pagamento di oltre 11 milioni dato che il contratto è valido fino al 30 giugno 2027. Una cifra impressionante che si aggiunge ad un'altra che sta svenando le casse dello United che è stato costretto a pagare un risarcimento di circa 16 milioni a Erik ten Hag, al suo team di allenatori e all'allora direttore sportivo Dan Ashworth in seguito al licenziamento per fare posto proprio ad Amorim.

I collaborati di Amorim: altri 5 a stipendio o a risarcimento

In tutto questo non si conta ciò che il Manchester Unmited dovrà pagare anche allo staff di Amorim: il tecnico portoghese aveva portato con sé dallo Sporting ben cinque collaboratori: Carlos Fernandes, Jorge Vital, Adelio Candido, Emanuel Ferro e Paulo Barreira. Tutti legati ad Amorim e che probabilmente dovranno concordare un risarcimento in caso di abbandono del proprio ruolo per volontà del club inglese.