Quanto costa il regalo che Messi ha fatto a tutti i compagni del Miami: “Le ha fatte fare per noi” Al termine del match vinto dall’Inter Miami sull’Atlanta United per 4-0, in cui Messi ha dato spettacolo con due gol e un assist, un suo compagno ha svelato il regalo esclusivo fatto dal campione argentino a tutti i giocatori e i membri dello staff tecnico.

A cura di Paolo Fiorenza

L'ambientamento di Leo Messi all'Inter Miami procede come meglio non poteva sognare David Beckham, commossosi fino alle lacrime nel vedere realizzato il progetto che covava da anni di portare in Florida il campione argentino. Gol decisivo su punizione nella prima partita giocata, doppietta e assist nella seconda: l'impatto dell'ex Barcellona e PSG nel calcio americano è stato devastante, non inferiore all'hype che lo aveva preceduto.

Insignito subito della fascia di capitano, Messi ci ha messo pochissimo a farsi apprezzare dai suoi nuovi compagni di squadra, e non solo per quello che fa in campo. Il suo inserimento nello spogliatoio – a cominciare dalla chat WhatsApp della squadra dove si è messo a disposizione di tutti con grande empatia – è stato eccellente, a testimonianza di una pasta umana non adulterata da successi e record.

Leo Messi a Miami, un uomo felice

Tra tanti bei gesti, Leo ne ha compiuto uno molto particolare, che è stato svelato da DeAndre Yedlin dopo la vittoria dell'Inter Miami per 4-0 contro l'Atlanta United in Leagues Cup, un match in cui Messi ha fatto cadere giù lo stadio con due gol e un assist. Il 36enne campione rosarino ha regalato a tutti i componenti della squadra delle cuffie rosa personalizzate con lo stemma dell'Inter Miami (rosa e nero sono i colori della squadra).

Le cuffie in questione ovviamente sono di grande qualità: si tratta delle "Beats Studio Pro" del prestigioso marchio Beats by Dre. Sul sito ufficiale sono in vendita in quattro tonalità (nero, marrone, blu e arenaria), il che significa che Messi le ha dovuto far personalizzare col tema dell'Inter Miami. Il prezzo dell'articolo è di 399,95 euro: considerando che la rosa dell'Inter Miami è composta da 29 giocatori e 11 membri dello staff tecnico, acquistare una cuffia per ciascuno è costato a Messi la somma complessiva di 15.998 euro. Cifra alla quale va aggiunto l'extra per il design personalizzato.

La vicenda non sarebbe diventata pubblica se il difensore della nazionale statunitense DeAndre Yedlin non si fosse presentato alle interviste in zona mista con le cuffie rosa in bella mostra sulle orecchie. Interpellato al riguardo, visto anche altri calciatori della squadra indossavano lo stesso dispositivo, l'ex Newcastle e Galatasaray ha spiegato che è stato un regalo fatto da Messi all'intera squadra per celebrare il suo debutto con la franchigia della Florida.

"Prima di tutto, voglio sapere di quelle cuffie rosa che hai…", gli ha chiesto un giornalista. "Sono di Messi… le ha fatte fare per noi – ha risposto Yedlin – ha regalato a tutti noi un paio di cuffie per la sua prima partita col club". Al di là della spesa chiaramente irrisoria per uno che negli Stati Uniti guadagnerà 50 milioni all'anno fino al 2025, la cura messa dal campione argentino nel dedicare un pensiero così premuroso ai suoi nuovi compagni di squadra parla per lui non meno dei gol che continua a segnare a pacchi.