Il primo messaggio di Messi nel gruppo Whatsapp dell’Inter Miami mostra chi è: compagni sbalorditi Leo Messi all’Inter Miami ha già stregato i compagni dimostrandosi generoso e umile nella chat di squadra. Un altro giocatore ha svelato tutto.

A cura di Marco Beltrami

Grande fermento negli Stati Uniti per l'esordio di Leo Messi con la maglia dell'Inter Miami. Non si parla d'altro oltreoceano con tifosi e addetti ai lavori pronti a vedere il campione argentino in azione con la nuova casacca nell'amichevole contro il Cruz Azul. L'ex di Barcellona e PSG ha iniziato ad ambientarsi in terra americana e nello spogliatoio, con risultati molto positivi a giudicare dalle rivelazioni di uno dei suoi compagni.

Professionista esemplare, Messi vuole lasciare il segno anche nel massimo campionato a stelle e strisce. Una nuova esperienza anche di vita per il campione del mondo che ha firmato con l'Inter Miami fino al 2025 e andrà ad incassare 50 milioni di euro all'anno. È lui la stella più brillante dell'intero torneo, punto di riferimento anche per lo spogliatoio. Uno spogliatoio in cui l'argentino a quanto pare è entrato in punta di piedi dimostrando grande umiltà e generosità.

È questo trapela dalle rivelazioni di DeAndre Yedlin, uno dei suoi neocompagni. L'esterno americano ha parlato dell'impatto di Leo nella nuova squadra, dimostrandosi per certi versi anche stupito. Il calciatore in un'intervista ha parlato di come Messi si è presentato nel gruppo di squadra dell'Inter Miami su Whatsapp.

Il riferimento è ad un episodio particolare, ovvero la ricerca di biglietti per la presentazione di Messi allo stadio. Difficile reperirne con il giocatore che ha dunque chiesto ai compagni aiuto nella chat. Yadlin ha spiegato: "Per il grande evento di domenica, Campana cercava dei biglietti e per questo ha chiesto nel gruppo se qualcuno ne avesse".

Ecco allora che Messi ha sbalordito tutti intervenendo subito in aiuto del neo-compagno di squadra: "Non sapevo che Leo fosse già nel gruppo, ma ha parlato attraverso la chat e ha chiesto di quanti ne avesse bisogno". Yedlin si è mostrato positivamente colpito dal campione ex blaugrana, che non ha perso tempo per mettersi a disposizione di tutti: "Da quel momento ho detto: ‘Wow, ci conosce da due o tre giorni, ma mostrare quella generosità è un ottimo primo esempio di come è'"