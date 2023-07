La prima di Messi a Miami è l’occasione della vita per un avversario: “La sua maglia o spacco tutto” Domani Leo Messi esordirà con l’Inter Miami in un match amichevole contro il Cruz Azul: tra i messicani c’è già chi è passato alle minacce pur di accaparrarsi la preziosa maglia numero 10 del campione argentino.

A cura di Paolo Fiorenza

Dopo la presentazione di domenica scorsa allo stadio, assieme all'altro nuovo acquisto Sergio Busquets (e sta per arrivare un altro ex del Barcellona, Jordi Alba), Leo Messi si accinge ad esordire con l'Inter Miami, la squadra con cui spenderà gli ultimi spiccioli della sua strepitosa carriera e che potrebbe vederlo sollevare tra qualche mese il suo ottavo Pallone d'Oro (pesa tantissimo il Mondiale vinto con l'Argentina). Il 36enne campione di Rosario ha firmato un contratto fino al 31 dicembre 2025 che gli garantirà circa 50 milioni di euro all'anno.

Leo Messi durante la presentazione all’Inter Miami

Fermo restando che a Miami non guadagnerà certo poco, Messi ha scelto la qualità della vita per sé e la sua famiglia rispetto all'offerta araba che era fuori da ogni dimensione umana (500 milioni, ergo mezzo miliardo all'anno, a fronte dei 200 milioni di Ronaldo). La sua prima partita con la franchigia della Major League è preceduta in queste ore da un'attesa spasmodica, non soltanto tra i tifosi ma anche tra gli avversari. Ovvero i giocatori del Cruz Azul, squadra messicana tra le più titolate che è stata chiamata a giocare un'amichevole in Florida.

Il match si giocherà venerdì sera nell'attuale impianto del club di Beckham, il DRV PNK Stadium di Fort Lauderdale, e per il Cruz Azul in questa vigilia non è il risultato finale la cosa più importante dell'evento. Il sogno di tutti, che è diventato obiettivo feroce per qualcuno, è riuscire a mettere le mani sulla maglietta numero 10 di Messi, che viene vista come il Santo Graal del calcio, una reliquia di valore inestimabile.

Carlos Rodolfo Rotondi vuole la maglia di Messi a qualsiasi costo

In particolare, c'è un calciatore della squadra messicana che ha mandato un avvertimento molto serio ai suoi compagni in vista del match di domani: l'attaccante argentino Carlos Rodolfo Rotondi. "La verità è che da quando si sapeva che Messi avrebbe debuttato con noi, sono iniziati ad arrivare tanti messaggi. Più che altro dai miei amici, lì nella mia città di Rio Cuarto", ha premesso il connazionale della Pulce.

Il 26enne Rotondi ha addirittura rivelato che sta concertando un piano d'azione con un altro attaccante del Cruz Azul, Augusto Lotti, visto che entrambi – essendo argentini – hanno più interesse di altri per ottenere il feticcio del capitano dell'Albiceleste campione del mondo. "Con Augusto siamo entrambi argentini qui in squadra e stiamo cercando di avere già qualcosa di concordato. Sennò rischiamo di rimetterci – ha spiegato Rotondi, che poi è passato direttamente alle minacce per tutti gli altri – Penso che se qualcuno mi toglie la maglia rompiamo lo spogliatoio. Non si torna indietro". Il messaggio è abbastanza chiaro…