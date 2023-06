Messi andrà a giocare in Arabia: guadagnerà il doppio di Cristiano Ronaldo, in Spagna sono sicuri In Spagna sono sicuri: l’Al-Hilal vuole annunciare l’acquisto di Lionel Messi il prossimo 6 giugno. La Pulce andrebbe a guadagnare 400 milioni di euro a stagione, il doppio di Cristiano Ronaldo all’Al Nassr.

A cura di Vito Lamorte

Anche Lionel Messi andrà a giocare in Arabia Saudita? Si ricomporrà il dualismo con Cristiano Ronaldo nella Saudi Professional League dopo i tanti anni di egemonia in Europa? In Spagna ne sono sicuri. Il gioco di incastri che doveva riportareMessi al Barcellona non si verificherà e si dovrebbe arrendere al potere economico saudita, che alla fine avrebbe vinto la partita.

In base a quanto riportato dal quotidiano catalano Sport, che cita fonti interne al club, l’Al Hilal dovrebbe ufficializzare l’ingaggio del fuoriclasse argentino martedì 6 giugno: a convincere Messi sarebbe stata la proposta di ingaggio, che sarebbe di 400 milioni di euro a stagione. In pratica la Pulce andrebbe a guadagnare il doppio di quanto guadagna Cristiano Ronaldo all’Al Nassr. Cifre a dir poco folli.

Il Barcellona ci ha provato in tutti i modi, provando a mettere sul tavolo della Liga un piano economico per riportare Messi al Camp Nou per la gioia dei tifosi catalani ma la trattativa si è sgonfiata con il passare dei giorni e non è bastato nemmeno l'uscita allo scoperto dell’amico Xavi per convincere l’argentino.

Leggi anche I compagni lo abbracciano ma Cristiano Ronaldo lascia tutti di stucco: il sujud precede il siuuu

Questa sera Leo Messi giocherà la sua ultima partita con il PSG e poi sarà libero. L’annuncio con il club saudita sembra davvero imminente ma bisogna capire se davvero l'Al Hilal sia davvero vicino alla firma della Pulce oppure si tratterà dell'ennesima voce infondata sul sette volte Pallone d'Oro.

Se davvero si dovesse concludere l'operazione con l'Al Hilal, Messi avrebbe come allenatore il connazionale Ramon Diaz, ex giocatore di Napoli, Avellino, Inter e Fiorentina.

Ad annunciare l'addio di Messi al Paris Saint-Germain è stato l'allenatore dei parigini, Christopher Galtier, che qualche giorno fa in conferenza stampa ha dichiarato: "Quella contro il Clermont Foot di sabato sarà l'ultima partita di Messi con il Psg. Ho avuto il privilegio di allenare il migliore della storia".

Nei giorni scorsi si era parlato di offerte dagli Stati Uniti per l'argentino, con l'ipotesi di un ritorno al Barcellona in prestito proprio grazie all'intervento di un club di MLS; ma le notizie delle ultime ore portano altrove. Nessuno sa il destino di Messi, lo conosceremo solo nei prossimi giorni.