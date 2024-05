video suggerito

Venduto all’asta il primo contratto di Messi: l’impressionante cifra del tovagliolo più prezioso al mondo Si è conclusa l’asta per il tovagliolo dove fu stilato il primo contratto di Leo Messi. Era il 2001, ed è stato battuto ad un prezzo iniziale, lo scorso 8 maggio, di 348 mila euro da Bohams, a Londra. Impressionante la cifra finale con cui è stato aggiudicato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it



Un contratto stipulato laddove capita, come un tovagliolo di un ristorante, senza pensieri né particolari aspettative se non quella di concludere un accordo subito, senza lungaggini. Così era iniziata l'avventura tra i professionisti di Lionel Messi che nel 2001 sottoscrisse il suo primo accordo dal quale partì una delle più straordinarie carriere calcistiche di ogni tempo, ancora oggi in pieno svolgimento al di là dell'Oceano. Quasi 24 anni più tardi quel contratto e quella firma è stata messa all'asta ed è stata venduta per una autentica fortuna.

Il piccolo Leo a quel tempo aveva solamente 14 anni e si affacciava per la prima volta nel mondo del calcio "dei grandi" dal suo mondo al Newell's Old Boys all'universo del Barcellona. Tutti speravano che quel piccolo funambolo argentino potesse fare grandi cose, nessuno avrebbe mai pensato che sarebbe diventato da lì a poco tra i migliori in assoluto, fenomeno del pallone a livello planetario per qualità e successi. A quel tempo, l'accordo avvenne velocemente, senza pensarci troppo, al ristorante, vergando a penna su un tovagliolo ciò che poi sarebbe diventato un contratto ufficiale.

La prima firma di Messi: la storia del tovagliolo

Quel tovagliolo, gli venne offerto dall'allora direttore sportivo del Barcellona, Carles Rexach. Fu lui a rompere gli indugi e sorprendere tutti mettendo alle strette i presenti: oltre al ragazzino dall'estro fatato, c'erano l'agente Minguella e l'agente argentino Horacio Gaggioli (che lo ha conservato gelosamente). Poche righe ma soprattutto le firme: una vera e propria reliquia che nel tempo è diventata sempre più iconica e preziosa. Quel tovagliolo nei mesi scorsi era stato esposto a Londra, Parigi e New York, per poi essere messo all'asta da parte di Bonhams che ha reso noto la decisione aprendo le offerte tra mercoledì 8 maggio e venerdì 17 maggio.

Il prezzo finale del tovagliolo di Messi

Quelle righe a penna su carta sono state messe all'asta con un prezzo iniziale importante: 348 mila euro. Una cifra enorme ma che non ha intimorito acquirenti e collezionisti. A tal punto che in meno di 10 giorni è quasi triplicato per la battuta finale a 890 mila euro. Non si sa chi se lo sia aggiudicato, certo è che si tratta senza dubbio del tovagliolo più prezioso della storia del calcio e non solo. E che salirà ancor più di prezzo nei prossimi anni.