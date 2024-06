video suggerito

Simone Inzaghi manda un messaggio preciso a Marotta neo presidente dell’Inter: gli basta una parola Simone Inzaghi affronterà il nodo rinnovo del contratto confrontandosi con Beppe Marotta che nel frattempo ha cambiato ruolo, nominato dal CdA nerazzurro neo presidente dell’Inter. Una scelta che non ha sorpreso il tecnico che ha voluto rivolgere all’ex direttore generale un pensiero importante. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Anche Simone Inzaghi è rimasto più che entusiasta della scelta della nuova proprietà, il Fondo statunitense di Oaktree, nell'optare per Beppe Marotta quale nuovo presidente dell'Inter. L'ex direttore generale ha colmato il vuoto lasciato da Steven Zhang, accettando di buon grado la nomina nella stessa giornata in cui si è insediato anche il nuovo CdA nerazzurro. Il tecnico, che sta discutendo in queste ore con la dirigenza per il rinnovo del proprio contratto ha lanciato un messaggio diretto a Marotta nella sua nuova veste da numero uno interista, definendolo in una parola: "Continuità".

Un giorno fondamentale per la nuova era nerazzurra con Oaktree alla proprietà e definito il quadro massimo dirigenziale al gran completo. Che cambia di molto, nominando Marotta presidente, ma senza cambiare i propri protagonisti. Gli stessi che negli ultimi anni hanno permesso alla società di risalire la terribile china dei rossi in bilancio, in un costante progetto di autofinanziamento che ha portato a risultati sportivi enormi, culminati in questa stagione con la seconda stella del 20° Scudetto.

Le parole di Inzaghi su Marotta, neo presidente dell'Inter

Nella mattinata del 4 giugno 2024, Beppe Marotta è stato annunciato quale nuovo Presidente dell'Inter, il 23° della storia del club nerazzurro, prendendo il posto di Steven Zhang che ha dovuto lasciare l'incarico dopo non aver pagato il pegno a Oaktree. Una mossa fino ad un certo punto a sorpresa dopo le indicazioni dei giorni scorsi in cui gli americani avevano evidenziato in ogni occasione di voler proseguire verso la linea massima tracciata dalla proprietà Suning, senza cambiamenti né rivoluzioni. Così, anche il tecnico del 20° scudetto, Simone Inzaghi, intercettato nel pomeriggio dalle telecamere di Sky, non si è tirato indietro di fronte alla notizia: "Sono contento, lo conosciamo tutti che tipo di persona è e farà sicuramente bene". Poi, con una parola ha definito Marotta presidente: "Continuità".

Il rinnovo di contratto tra Inzaghi e l'Inter

Dopo giorni di festa per i successi in campo e di rivoluzione con l'avvento della nuova proprietà stanno arrivando i giorni delle certezze. Lautaro Martinez ha già trovato la via del rinnovo, prolungando il proprio contratto e mettendo la firma su un accordo che lo rilancia sempre più quale riferimento di squadra, club e tifosi. Ma anche per Simone Inzaghi non ci saranno sorprese: "Certo, ci incontreremo, non c’è nessun tipo di problema. Abbiamo un grandissimo rapporto" ha spiegato il tecnico a chi gli chiedeva a che punto fosse il tutto. Il "Demone" dovrebbe mettere le mani su un prolungamento fino al 2027, guadagnando 6.5 milioni, 1 in più rispetto ad oggi.