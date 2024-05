Lautaro Martinez e Inter, c’è totale intesa per il rinnovo di contratto: decisi stipendio e durata

video suggerito

A cura di Alessio Pediglieri

C'è una fumata bianca in casa Inter sul fronte rinnovo contratti e riguarda il futuro del capitano nerazzurro Lautaro Martinez che avrebbe trovato l'intesa totale con il club per sottoscrivere un prolungamento. La nuova proprietà di Oaktree avrebbe dunque dato via libera a Marotta e Ausilio per concludere un accordo oramai ai dettagli, in cui si sono stabiliti gli elementi più importanti, stipendio e durata. Il "Toro" argentino guadagnerà 9 milioni di euro più bonus fino al 2029.

L'indiscrezione è arrivata nella tarda mattinata di venerdì 31 maggio, quasi un fulmine a ciel sereno perché tutto faceva presagire che tra giocatore e società si fosse preso ulteriore tempo per lavorare al rinnovo viste le altre priorità, figlie del passaggio di proprietà tra Suning e Oaktree. Invece,al contrario delle dichiarazioni dei giorni scorsi di Beppe Marotta che professava prudenza e calma, tutto sembra essersi immediatamente sbloccato in poche ore.

Il nuovo contratto di Lautaro Martinez con l'Inter

Stando alle indiscrezioni che arrivano dal giornalista ed espero di mercato Gianluca Di Marzio, sarebbe stato tutto ratificato e pronto per la firma. Giocatore e società si sono trovati a circa metà strada delle rispettive richieste, con una formula che prevede un ingaggio da 9 milioni di euro a stagione più bonus, per un valore complessivo vicino ai 10 milioni finali. Anche la durata è stata stabilita: la nuova scadenza è fissata per il 30 giugno 2029.

L'ultimo summit tra Lautaro e la dirigenza

Nella giornata di giovedì 30 maggio, nella sede dell'Inter c'era stato un ultimo faccia a faccia con tema proprio legato al rinnovo di contratto tra società e giocatore. Presenti i responsabili del mercato nerazzurro, Ausilio e Marotta, i rappresentati del nuovo corso proprietario di Oaktree e l'agente del "Toro" argentino, Alejandro Camado. Tra le tante indiscrezioni anche quella che si sarebbe dovuto attendere ancora a lungo prima di trovare una definitiva intesa con le richieste del giocatore che apparivano ben lontane dalle proposte nerazzurre. Invece, l'ultimo colpo di coda a sorpresa: Lautaro avrebbe chiesto al proprio agente di porre fine alle trattative e concludere l'accordo.