Perché Messi all’Inter Miami ha esultato come Iron Man dopo l’eccezionale partita contro Atlanta Doppietta, assist e spettacolo per Leo Messi con l’Inter Miami contro Atlanta. Tutto condito da un’esultanza speciale.

A cura di Marco Beltrami

L'America ai piedi di Leo Messi. Ci ha messo pochissimo l'argentino a lasciare il segno con la maglia dell'Inter Miami. Dopo l'esordio con gol vittoria contro il Cruz Azul, il campione del mondo ha regalato spettacolo alla prima da titolare, con una prestazione monstre. Due gol, un assist e una serie infinita di giocate per mettere al tappeto in Coppa di Lega l'Atlanta United.

Devastante la Pulce che dopo soli 7′ ha fatto capire agli avversari che avrebbero vissuto una serata da incubo. Sull'imbucata perfetta di quel Sergio Busquets che lo conosce come pochi, Messi ha battuto il portiere avversario dopo aver "triangolato" con il palo che aveva deviato la sua prima conclusione.

Quello è stato solo l'inizio dello show dell'ex di Barcellona e PSG che ha duettato alla grande con Robert Taylor in occasione della sua doppietta non banale: per la prima volta dopo 8 anni l'attaccante ha realizzato due gol nella stessa partita con il piede "debole". Ringraziamento speciale per il compagno, al quale poi Leo ha ricambiato il favore con un assist al bacio. 4-0 e Messi-cam che ha mostrato l'eccezionale partita di Messi, a tutto campo e immarcabile dagli avversari.

Anche in questa occasione a ringraziare sono stati anche i tanti tifoso celebri presenti sugli spalti che si sono goduti il campionissimo. Camila Cabello, Alejandro Rauw, DJ Khaled e Sean Combs , meglio conosciuto come Diddy, e il tennista Diego Schwartzman (con il quale ha avuto anche un colloquio ravvicinato) hanno applaudito a scena aperta la performance di Leo Messi che ha ulteriormente stregato anche l'amico e proprietario del club David Beckam presente a ridosso del campo con sua moglie Victoria.

Una serata intensa per Messi che ha dovuto fare i conti anche con un invasore che però non è riuscito a raggiungerlo, bloccato dalla sicurezza. Con tutti i riflettori puntati addosso, non è sfuggito anche un particolare relativo ad un gesto dell'argentino in occasione della sua marcatura.

Dopo aver segnato Leo ha ricevuto l'abbraccio dei compagni, entusiasti delle sue giocate e poi come suo solito ha alzato gli indici verso il cielo con la sua proverbiale dedica. Poi però ecco l'esultanza particolare: si è fermato, e ha allungato il braccio destro davanti a sé, aprendo la mano con espressione seriosa. Il tutto in direzione di Beckham che ha sorriso divertito.

Qual è il significato di questo gesto? A quanto pare Leo Messi ha voluto emulare Iron Man, il celebre personaggio della Marvel. In Argentina sono due le teorie che hanno provato a spiegare il tutto: da una parte c'è chi pensa sia un tributo proprio a Beckham e ad un soprannome che gli era stato anni fa, dall'altra chi pensa sia un riferimento al supereroe preferito dei propri figli.