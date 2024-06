video suggerito

Quante Champions League ha vinto Ancelotti in carriera e chi è l’allenatore più titolato Carlo Ancelotti è l’allenatore che ha vinto più Champions League nella storia del calcio, ben quattro. Dietro di lui ci sono Paisley, Zidane e Guardiola. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

24 CONDIVISIONI condividi chiudi

Questa sera a Wembley si gioca Real Madrid-Borussia Dortmund, la finale di Champions 2023-2024. Carlo Ancelotti ha la possibilità di vincere la coppa da allenatore per la quinta volta, se ci riuscirà andrà a migliorare un record che è già suo. Il tecnico italiano infatti è l'allenatore che vanta il maggior numero di successi in questa competizione, quattro. Nessuno come lui.

Ancelotti ha vinto 4 volte la Champions League, ed è record

Sono stati gli allenatori che hanno fatto la storia del calcio, tantissimi quelli che hanno vinto la Champions League – anche con la vecchia formula e denominazione di Coppa dei Campioni – ma solo uno è riuscito a vincere la competizione in quattro occasioni. Il suo nome è Carlo Ancelotti che ha vinto equamente, finora, il trofeo con Milan e Real Madrid.

Con i rossoneri trionfò per la prima volta nel 2003 – nella storia finale tutta italiana con la Juventus battuta ai rigori – e nel 2007 – nella rivincita con il Liverpool. Mentre con i blancos ha trionfato in modo rocambolesco contro l'Atletico Madrid (nel 2014) e contro il Liverpool (nel 2022) in una finale bruttina decisa da un gol di Vinicius. Quattro trionfi (più da calciatore) e anche una finale persa.

Seguono Paisley, Zidane e Guardiola

Tre Champions le hanno vinte il mitico Bob Paisley con il Liverpool (1977, 1978, 1981), Zinedine Zidane, tutte con il Real Madrid (2016, 2017, 2018) e Pep Guardiola, che ne ha conquistate due con il Barcellona (2009, 2011) e l'ultima con il Manchester City (2023).

Due Coppe dei Campioni vinte da Sacchi e Nereo Rocco

Sono invece sedici gli allenatori che hanno vinto questo trofeo almeno in due occasioni. Quando si chiamava Coppa dei Campioni il bis lo hanno fatto, tra gli altri, il ‘Paron' Nereo Rocco con il Milan e il ‘Mago' Helenio Herrera. Due le hanno ottenute anche i mitici Happel e Brian Clough. Bis per Arrigo Sacchi con il Milan di Berlusconi (1989, 1990). Nell'era della Champions il bis lo hanno ottenuto José Mourinho, Sir Alex Ferguson, Vicente Del Bosque, Ottmar Hitzfield e Jupp Heynckes.