Quando verrà annunciato Paratici alla Fiorentina: perché il Tottenham non lo libera subito

Paratici non sbarcherà alla Fiorentina prima dell’inizio di febbraio: perché verrà presentato così tardi anche se ha già cominciato a lavorare con la viola.

La Fiorentina ha messo a segno le prime operazioni di calciomercato nella sessione invernale ma Fabio Paratici non è stato ancora presentato come responsabile dell'area tecnica, anche se l'accordo è raggiunto e il trasferimento è ormai cosa fatta. L'ex dirigente della Juve ha lavorato nell'ombra per le ultime operazioni di mercato ma non si è ancora unito al suo nuovo club. Dovrà aspettare all'incirca un mese, il tempo di concludere il suo lavoro al Tottenham e volare pagina con il rientro in Italia per la prima volta dopo la fine della squalifica.

Secondo quanto riportato da The Athletic il dirigente dovrà prima chiudere questa sessione di calciomercato con gli Spurs e poi sarà pronto a partire. Dunque il suo lavoro alla viola comincerà ufficialmente a febbraio, quando avrà sistemato tutto in Inghilterra e avrà tenuto fede all'ultimo impegno del suo contratto.

C'è la data per l'arrivo di Paratici alla Fiorentina

Il nuovo responsabile dell'area tecnica sta lavorando già a distanza con la sua nuova squadra: c'è la sua firma dietro a molte scelte come quella sul futuro di Vanoli e sull'arrivo di Brescianini e Solomon. È un lavoro svolto nell'ombra perché Paratici non può ancora essere libero a tutti gli effetti di collaborare a tempo pieno con la Fiorentina, dato che il Tottenham non lo ha ancora liberato dal suo incarico che si concluderà nel giro di poche settimane.

Il direttore sportivo lascerà Londra soltanto alla fine della sessione invernale del calciomercato, l'ultima tappa del suo primo impegno inglese prima del rientro in Italia. In Premier League il mercato chiuderà il 2 febbraio alle ore 19:00 e sarà proprio quello il momento in cui potrà essere liberato dall'incarico. Al Tottenham sta ancora lavorando, oltretutto in una situazione molto delicata dove in mezzo c0è anche la permanenza di Thomas Frank in panchina, e non andrà via prima di aver concluso l'ultima finestra di mercato.