Perché Paratici non è stato ancora annunciato dalla Fiorentina anche sta già lavorando nell’ombra

Prima Solomon dal Tottenham, poi Brescianini dall'Atalanta e ora assalto ad altri calciatori tra Serie A e campionati europei. La Fiorentina si sta muovendo al meglio per cercare di rinforzare la squadra di Vanoli e allontanarsi il più presto possibile dalla zona retrocessione. Per farlo, sta operando al meglio sul mercato di gennaio aiutata anche da Fabio Paratici. Già, perché dopo i rumors di dicembre in cui si parlava dell'imminente arrivo dell'ex dirigente della Juventus – oggi ancora al Tottenham – alla viola, pare proprio che lo stesso Paratici stia manovrando nell'ombra ogni tassello nonostante sia ancora un tesserato del club inglese.

Ma perché? L'ufficialità non è ancora arrivata e pare sia legata principalmente a motivi burocratici. C'è chi pensa che alle spalle possa celarsi un possibile indennizzo che la Fiorentina dovrà riconoscere al Tottenham per sciogliere anticipatamente il contratto del proprio dirigente. Ma per ora l'ufficialità ancora non arriva nonostante le parole del direttore generale Alessandro Ferrari qualche giorno fa: "Arriverà un dirigente internazionale. Siamo molto confidenti di riuscire ad avere questo supporto indispensabile a breve".

Paratici pronto a prendersi in mano la Fiorentina.

Di certo anche il momento non proprio positivo del Tottenham ha aiutato a liberare Paratici. La sensazione però è che dopo il giorno 10 si potrebbe arrivare a un annuncio. "Per quanto ne so, Lange, Paratici e Vinai lavorano senza sosta per ottenere il massimo per noi, così come tutta l’area sportiva, con una Proprietà che ci supporta in modo totale", ha detto l'allenatore degli Spurs Thomas Frank sull'argomento. Ma per il momento è chiaro che nessuno voglia scoprirsi anche se appare ormai scontato che Paratici stia già lavorando per la Fiorentina mettendo nel mirino anche altri calciatori, come Miretti, che vorrebbe strappare alla Juventus.

Nel frattempo ufficialmente sul mercato della Fiorentina sta però operando Roberto Goretti che starebbe spesso in contatto con Paratici. Negli ultimi giorni si era anche parlato, oltre a Salamon già ufficializzato, anche di Dragusin per la viola. Il difensore, sempre del Tottenham, sembra però orientato ad accettare la corte della Roma di Gasperini vogliosa di rinforzare il proprio reparto difensivo. Insomma, a meno di clamorosi risvolti Paratici uscirà presto allo scoperto per prendersi ufficialmente il suo ruolo di uomo mercato della Fiorentina e prendersi in mano club, squadra e allenatore per traghettare la viola a una salvezza il prima possibile.