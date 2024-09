Quando si recupera Atalanta-Como dopo il rinvio per la pioggia: c’è la data ufficiale

video suggerito

Atalanta-Como si giocherà martedì 24 settembre alle 20:45 dopo il rinvio a causa della pioggia che ha reso impraticabile il campo del Gewiss Stadium.

A cura di Marco Beltrami

Atalanta-Como è stata rinviata per maltempo. La bomba d'acqua che si è abbattuta su Bergamo e sul Gewiss Stadium ha spinto gli arbitri a non far disputare il monday night. La partita tra la squadra di Gasperini e quella di Fabregas è stata spostata esattamente di 24 ore, ovvero martedì 24 settembre alle ore 20:45.

Perché Atalanta-Como è stata rinviata, pioggia battente su Bergamo

La partita tra Atalanta e Como che avrebbe dovuto chiudere la 5a giornata di Serie A, nel posticipo del lunedì, non si è disputata. Le due squadre e i tifosi hanno dovuto fare i conti con la pioggia battente. La situazione molto critica nelle ore immediatamente precedenti alla sfida, sembrava rientrata dopo il primo sopralluogo. Infatti i capitani e l'arbitro dopo il primo rinvio del calcio d'inizio hanno constatato una diminuzione dell'intensità della pioggia, con il campo che sembrava praticabile.

Tutto pronto per le 21:15, con la decisione di giocare che però ha dovuto fare i conti con un ulteriore peggioramento della situazione meteorologica. Quando il Como si è trovato tutto nel tunnel, l'Atalanta è rimasta negli spogliatoi con capitan De Roon che si è mostrato molto scettico sulla possibilità di iniziare il posticipo. E infatti l'olandese è tornato sul campo con Cutrone e il direttore di gara, riscontrando un rimbalzo non regolare del pallone e la presenza di pozzanghere. Inevitabile dunque la decisione definitiva di rinviare la partita.

Quando si recupera Atalanta-Como, c'è la data e l'orario

In tempo reale l'arbitro, con il supporto degli ufficiali, ha comunicato ai capitani e alle due squadre la data del recupero. Il match tra Atalanta e Como è stato spostato di 24 ore, con la possibilità dunque per i lariani di restare a Bergamo e non tornare a casa. Fischio d'inizio dunque al Gewiss martedì 24 settembre allo stesso orario. Con la speranza che la pioggia non faccia altri brutti scherzi.