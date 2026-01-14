Serie A
Quando si gioca Milan-Como dopo il no alla trasferta in Australia: la data dipenderà dall’Inter

Milan-Como si giocherà a San Siro ma non c’è ancora una data certa per la partita: l’ago della bilancia sarà il percorso in Champions dell’Inter e il possibile spareggio.
A cura di Ada Cotugno
Immagine

Milan-Como non si giocherà a Perth e la prima partita di Serie A all'estero è un esperimento rimandato. Dopo le grandi polemiche che hanno seguito l'annuncio dello spostamento della gara in Australia il progetto è naufragato, ma ora bisognerà trovare una nuova data per scendere in campo a San Siro: lo stadio sarò occupato dal CIO per gli eventi legati alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 e dunque sarà necessario individuare un nuovo slot per restare a Milano. La Lega ha già pubblicato la lista degli anticipi e dei posticipi per le prossime giornate senza però esporsi sul recupero, dato che tutto dipenderà dal risultato dell'Inter.

Le due squadre osserveranno con attenzione i prossimi passi dei nerazzurri perché saranno loro a dare grandi indicazioni sulla nuova data. L'ago della bilancia è la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League: passando entro le prime otto posizioni la squadra di Chivu sarebbe già iscritta alla fase successiva senza necessità di fare lo spareggio e libererebbe San Siro praticamente subito, situazione identica per un eventuale piazzamento entro il sedicesimo posto.

Il Milan non sa ancora quando potrà giocare a San Siro contro il Como
Il Milan non sa ancora quando potrà giocare a San Siro contro il Como

Perché la data di Milan-Como dipende dall'Inter

Il recupero della partita avverrà chiaramente in settimana e non nel weekend, quando ci sono già in programma le altre gare di campionato. Milan-Como slitterà di pochissimo e potrebbe essere giocata una manciata di giorni dopo la data originaria (weekend 7-8 febbraio): le prime date individuate sono 17, 18 o 19 febbraio, ma soltanto se l'Inter dovesse qualificarsi direttamente agli ottavi di finale della Champions League o finire al massimo sedicesima. Nel primo caso non giocherebbe gli spareggi, nel secondo giocherebbe il ritorno in casa lasciando libero lo stadio per quella settimana. Se invece i nerazzurri dovessero piazzarsi tra il 17esimo e il 24esimo posto della classifica della fase campionato allora lo scenario cambierebbe, dato che giocherebbe l'andata dei playoff a San Siro proprio tra il 17 e il 19 febbraio. In quel caso allora Milan-Como verrà spostata alla settimana successiva, il 24, 25 o 26 febbraio.

