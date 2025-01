video suggerito

Quando si giocano i recuperi di Fiorentina-Inter e Bologna-Milan in Serie A: le date delle partite La Lega Serie A non ha ancora stabilito le date per i recuperi di Bologna-Milan e Fiorentina-Inter, che potrebbero giocarsi entrambe nel mese di febbraio. Tre le possibili date.

A cura di Alessio Morra

Como-Milan, Atalanta-Juventus e Inter-Bologna si recuperano tra oggi e domani. Ma la classifica della Serie A resterà ancora con quattro asterischi. Perché vanno recuperate ancora due partite e cioè Fiorentina-Inter e Bologna-Milan, rinviate per motivi diversi lo scorso autunno. Le date dei recuperi non sono state ancora stabilite, ma la Lega di Serie A ufficializzando le date delle partite dei quarti di Coppa Italia ha dato degli indizi più precisi per gli slot di recupero delle due partite, che pesano tanto sia per la lotta scudetto che per quella per i posti in Champions.

Atalanta-Bologna si giocherà martedì 4 febbraio, mentre Milan-Roma mercoledì 5 febbraio. Le altre due partite dei quarti invece si terranno nella seconda finestra dei quarti di finale di Coppa Italia, e cioè il 25 e il 26 febbraio. Ma per stabilire le date di Inter-Lazio e Juventus-Empoli bisognerà attendere l'esito della fase a girone della Champions League.

Recupero Fiorentina-Inter, quando si gioca

Per la partita del Franchi, interrotta al 17′ del primo tempo a causa di un problema di salute del centrocampista Edoardo Bove, non ha ancora una data precisa, ma ora vede ‘solo' due possibilità. Perché se l'Inter riuscirà a qualificarsi direttamente per gli ottavi di Champions League evitando i playoff potrà scendere in campo l'11 o 12 febbraio e il 18 o il 19 febbraio.

La data del recupero di Bologna-Milan

Non è stata annunciata la data di recupero di Bologna-Milan, che però è molto più certa. Perché giocando la gara dei quarti di Coppa Italia a inizio febbraio le squadre di Italiano e Conceiçao potrebbe scendere in campo l'11 o 12 febbraio o il 18 e 19 febbraio nel caso entrambe non saranno impegnate nel playoff di Champions. Qualora una delle due lo sarà, l'incontro verrebbe recuperato il 25 o 26 febbraio.