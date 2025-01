video suggerito

Quando si gioca Club Brugge-Juventus di Champions League: orario e probabili formazioni della partita Club Brugge-Juventus è il match valido per la penultima giornata di Champions League. I bianconeri scenderanno in campo domani, martedì 21 gennaio, alle ore 21:00. Qui tutti gli aggiornamenti sulle formazioni e su dove vedere la partita in diretta tv e streaming. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Juventus è pronta a tornare in campo in Champions League per sperare di centrare la qualificazione. I bianconeri affronteranno il Club Brugge domani, martedì 21 gennaio, alle ore 21:00 in una sfida assolutamente fondamentale per il destino della squadra allenata da Thiago Motta. La Vecchia Signora al momento è infatti ferma a 11 punti al quattordicesimo posto e a +4 dalle zone calde della classifica in cui sono le compagini attualmente fuori anche dagli spareggi. La Juve dovrà vincere e sperare ancora per centrare la qualificazione diretta che dista solo due punti.

Nel mezzo però ci sono tante altre squadre che puntano allo stesso obiettivo mentre altre sperano di rientrare nella corsa playoff. Thiago Motta ritrova Vlahovic e Nico Gonzalez – quest'ultimo aveva giocato la sua ultima partita in Champions contro il Lipsia quando si infortunò insieme a Bremer – e spera di poter contare anche su Conceicao fuori dalla partita contro il Milan in Supercoppa Italiana. Qui tutti gli aggiornamenti sulla formazione che la Juventus schiererà al Jan Breydel Stadium e su dove vedere la partita in diretta tv e streaming.

Le ultime news sulle formazioni

La Juventus potrebbe scendere in campo con una formazione schierata in un 4-2-3-1. In porta Di Gregorio con Savona a destra e la coppia centrale composta da Gatti e Kalulu. Cambiaso potrebbe essere sacrificato ancora con McKennie a fungere da terzino sinistro. In mediana la coppia Locatelli-Thuram con il tridente offensivo che potrebbe essere composto da Yildiz, Koopmeiners e Nico Gonzalez alle spalle dell'unica punta che dovrebbe essere Nico Gonzalez. Da capire se Motta voglia schierare Nico punta inserendo un centrocampista nel tridente.

Nel Bruges occhi su Jutglà in attacco supportato da Talbi, Vanaken e Tzolis che agiranno alle sue spalle nello stesso modulo adottato da Motta contro la squadra belga. A completare l'undici titolare poi Sabbe, Ordonez, Mechele e De Cuyper in difesa con la mediana formata da Nwadicke e Jasari. In porta Jackers.

BRUGES (4-2-3-1): Jackers; Sabbe, Ordonez, Mechele, De Cuyper; Nwadicke, Jasari; Talbi, Vanaken, Tzolis; Jutglà. All. Hayen.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, McKennie; Locatelli, Thuram; Yildiz, Koopmeiners, Nico Gonzalez; Vlahovic. All. Thiago Motta.

Aston Villa-Juve, dove vederla in tv e streaming

Club Brugge-Juventus sarà trasmessa in diretta tv esclusiva solo per abbonati su Sky. Il canale di riferimento per seguire la partita è Sky Sport Uno (201) ma anche Sky Sport (252). Per tutti i tifosi abbonati alla piattaforma satellitare anche la possibilità di assistere alla sfida su NOW e sull'app di Sky Go disponibile solo su dispositivi mobili. Telecronaca affidata a Federico Zancan con il commento tecnico di Riccardo Montolivo.