Club Brugge-Juventus, dove vederla in TV e streaming: probabili formazioni della partita di Champions Club Brugge-Juventus è la partita di Champions valida per la 7a giornata del girone unico. Fischio d’inizio in orario alle ore 21, con diretta TV e streaming su Sky e Sky GO. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

La Juventus torna in campo in Champions League per giocare contro il Club Brugge nella 7a giornata della fase a girone unico. La squadra di Thiago Motta scende in campo oggi martedì 21 gennaio alle ore 21 sul campo dei belgi. Fondamentale vincere per dare continuità all’ultimo successo contro il Manchester City e fare un salto in avanti nella classifica. I bianconeri hanno 11 punti e sono al 14° posto, attualmente in zona playoff. Con i 3 punti potrebbero anche guadagnare un posto nelle prime 8. Solo una lunghezza in più della formazione di Bruges che è reduce dalla vittoria contro lo Sporting Lisbona. Diretta TV su Sky in esclusiva, Sky GO e NOW. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Partita: Club Brugge-Juventus

Orario: 21:00

Dove: Jan Breydel Stadion, Bruges

Quando: martedì 21 gennaio 2025

Diretta TV: Sky

Diretta Streaming: Sky GO, NOW

Competizione: 7° turno Champions League (Fase a girone unico)

A che ora e dove vedere Club Brugge-Juventus in diretta TV: la partita non è in chiaro

Dove vedere in TV Club Brugge-Juventus? La partita di Champions non si potrà vedere in TV in chiaro, ma solo in esclusiva per gli abbonati. Diretta su Sky Sport Uno e su Sky Sport 252, con possibilità anche di vedere i momenti salienti su Diretta Gol. L'unico match in programma in chiaro su TV8 sarà quello tra due formazioni straniere.

Club Brugge-Juventus, dove vederla in diretta streaming

Club Brugge-Juventus si potrà vedere in diretta streaming anche su Sky Go, app riservata agli abbonati Sky e disponibile su dispositivi portatili e fissi. Possibile acquistare anche il singolo tagliando dell'evento su NOW, piattaforma live on demand. Nessuna possibilità di seguire la sfida in chiaro.

Club Brugge-Juventus, le probabili formazioni della partita di Champions League

Juventus alle prese con il mercato che potrebbe influire anche sulle scelte di Motta. Possibile comunque l'utilizzo di Cambiaso, nonostante il pressing del Manchester City. In attacco spazio al 4-2-3-1, con Vlahovic non al top, sostituito da Nico Gonzalez. Alle sue spalle il trio formato da Weah, Koopmeiners e Mbangula Squadra belga con Jutgla, Vanaken, Talbi e Tzolis in avanti. Le probabili formazioni:

CLUB BRUGGE (4-2-3-1): Jackers; Sabbe, Ordonez, Mechele, De Cuyper; Nwadicke, Jasari; Talbi, Vanaken, Tzolis; Jutglà. All. Hayena

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Douglas Luiz, Thuram; Weah, Koopmeiners, Mbangula; Nico Gonzalez. All.: Thiago Motta.