Quando Lionel Messi giocherà la prima partita con il PSG: la data dell’esordio con la nuova maglia C’è grande attesa di vedere Lionel Messi in campo con la maglia del Paris Saint-Germain. Dopo i giorni della trattativa e del suo arrivo, adesso i tifosi vogliono vederlo sul rettangolo verde: il fuoriclasse argentino potrebbe disputare i primi minuti con la sua nuova casacca contro il Reims il 29 agosto e fare il suo esordio al Parco dei Principi il 12 settembre contro il Clermont.

A cura di Vito Lamorte

Dopo la sorpresa per il trasferimento da Barcellona a Parigi di Lionel Messi, adesso c'è grande attesa per il suo esordio con la maglia del Paris Saint-Germain. L'argentino si sta allenando con la sua nuova squadra dal giorno successivo alla conferenza stampa e nella prima gara interna della Ligue 1 è stato presentato ai tifosi del club della capitale francese insieme agli altri quattro acquisti della sessione estiva di mercato.

Dopo la tensione iniziale, Messi è parso molto più tranquillo vedendo l'accoglienza dello spogliatoio e il fatto di avere già molti amici sta facilitando il suo inserimento in squadra: ai più vicini avrebbe confessato che non viveva un ambiente così bello da anni. In appena una settimana Messi sembra essere già a suo agio nel suo nuovo club e questo può aiutare certamente anche l'armonia nel gruppo della squadra parigina: l'intesa con Neymar, i due sembrano inseparabili nei video postati sui social dal PSG, e di tutti gli argentini stanno agevolando l'ambientamento nella sua seconda vita calcistica.

Il fuoriclasse argentino non dovrebbe entrare nella lista dei convocati per la partita di venerdì contro il Brest nonostante si stia allenando normalmente e senza problemi: Mauricio Pochettino vuole essere cauto e non concedergli minuti finché non sarà fisicamente al 100%.

Leggi anche Coda chilometrica per comprare la maglia di Messi: addirittura finisce nella metropolitana

Per questo motivo la sua prima apparizione sul terreno di gioco con la maglia del PSG potrebbe arrivare il 29 agosto 2021, data in cui il PSG si recherà sul campo del Reims per affrontare la quarta giornata del torneo di Ligue 1: la prima partita al Parco dei Principi di Lionel Messi di conseguenza sarebbe il 12 settembre contro il Clermont, subito dopo la prima pausa per le gare delle nazionali della stagione. I tifosi del PSG stanno aspettando il momento del suo esordio in una maniera quasi ossessiva: dopo le folle viste nei giorni della trattativa allo stadio e all'aeroporto, adesso si attende la prima partita di quello che potrebbe essere uno dei migliori trasferimenti della storia del calcio mondiale.