Quando ci sarà il sorteggio di Nations League con l’Italia: le possibili avversarie ai quarti e dove vederlo L’Italia terminando al secondo posto dietro la Francia nel girone di Nations League sfiderà con certezza un avversario di prima fascia nei quarti di finale. Il sorteggio ci sarà venerdì 22 novembre. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

L'Italia di Spalletti è caduta sul più bello. La Nazionale, a Milano, è stata battuta per 3-1 dalla Francia e a causa di questa sconfitta chiude il girone al secondo posto. Un peccato, perché l'Italia aveva disputato cinque partite perfette e ha chiuso il girone con gli stessi punti dei francesi. Il traguardo minimo è stato raggiunto, perché l'Italia ha superato il girone ed ha artigliato anche un posto da testa di serie alle Qualificazioni ai Mondiali 2026. Con il secondo posto c'è la certezza di pescare un avversario di primissima fascia. In ogni caso ci sarà una super sfida.

Quando ci saranno i sorteggi dei quarti di Nations League: data e orario

Il sorteggio dei quarti di finale di Nations League si terrà venerdì 22 novembre a Nyon. Le quattro prime classificate dei gironi saranno in un'urna, nell'altra le quattro seconde. Sarà un sorteggio molto rapido che prenderà il via alle ore 12.

Italia ai quarti di Nations League da seconda: le possibili avversarie

Classificandosi al secondo posto l'Italia ha perso la chance di avere, in linea teorica ma anche pratica, delle avversarie più agevoli. Perché ora in ogni caso ci sarà un avversario di alto livello per la Nazionale che non potrà giocare con la Francia, avendola sfidata nel girone, ma troverà con certezza una delle tre vincitrici degli altri gironi e cioè: Spagna, campione d'Europa, Germania o Portogallo. Di sicuro (il 20 e 23 marzo) ci saranno due sfide dure e affascinanti.

Germania

Portogallo

Spagna

Dove vedere il sorteggio in TV e streaming

In diretta TV il sorteggio della Nations League in Italia lo potranno seguire solo gli abbonati di Sky, che lo trasmetterà a partire da mezzogiorno su Sky Sport 24 (canale 200). Quindi lo streaming sarà riservato agli abbonati, con Sky Go, e a quelli di NOW. Ma c'è anche la possibilità di seguire lo streaming gratuito sul sito UEFA, e sul canale YouTube del canale che governa il calcio europeo.