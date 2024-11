video suggerito

Italia al sorteggio dei quarti di Nations League da seconda: rischia grosso contro una big A causa della sconfitta contro la Francia, il secondo posto nel girone di Nations League condanna l’Italia a una sorteggio nei quarti più complicato. Tra i possibili avversari ci sono Portogallo, Germania o Spagna. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

La sconfitta dell'Italia per 3-1 a San Siro contro la Francia relega gli Azzurri al secondo posto nel Gruppo 2 di Lega A di Nations League. Una brutta batosta per la Nazionale che stecca proprio all'ultima giornata, per giunta in casa e dinanzi al pubblico delle grandi occasioni (a San Siro c'erano circa 70 mila spettatori). Una battuta d'arresto difficile da digerire anche per un altro motivo: sarebbe bastato perdere con un gol di scarto per restare in vetta al girone, posizione che avrebbe permesso di sperare in un abbinamento nei quarti di finale più agevole rispetto a quel che ci riserverà in sorte il sorteggio da secondi.

Nel primo caso Olanda, Croazia oppure Danimarca/Serbia facevano parte del lotto delle potenziali avversarie che, almeno sulla carta, avrebbero rappresentato un ostacolo abbordabile. I tre ceffoni presi sul muso con i transalpini cambiano tutto, adesso la selezione di Spalletti rischia di prendere una delle big del torneo continentale. E questo aumenta il rammarico per aver fallito sul più bello, quando serviva fare l'ultimo sforzo. Chi? Il Portogallo dell'eterno Cristiano Ronaldo, la Germania dei talenti oppure la Spagna campione d'Europa.

Il girone dell'Italia: Lega A, Gruppo 2

Il possibile avversario dell'Italia nel sorteggio dei quarti di Nations League

Il 22 novembre ci sarà il sorteggio dei quarti di finale di Nations League. Per questa edizione 2024-2025, il format è stato modificato. Non c'è più l'accesso diretto alle semifinali ma c'è un turno intermedio: le prime due classificate di ogni girone di Lega A entrano nell'urna degli abbinamento in tabellone. Qual è la nazionale che può prendere l'Italia? Una abbastanza ‘tosta' tra Portogallo (Gruppo 1) a quota 13 punti (matematicamente primo), Germania (Gruppo 3) a quota 13 punti (matematicamente prima), Spagna (Gruppo 4) a quota 13 punti (matematicamente prima).

Le date della seconda fase: sorteggio e quando si giocano i quarti

I quarti si giocheranno in gare di andata e ritorno (in programma tra il 20 e il 25 marzo 2025): chi vince e passa il turno accede alla fase finale di giugno. Le semifinali sono previste per il 4 e il 5 giugno 2025. Finale 3° posto e finale per il titolo in agenda l'8 giugno 2025. Di seguito l'agenda dei prossimi eventi:

Sorteggio quarti di finale: 22 novembre 2024

Quarti di finale: andata 20 marzo e ritorno 25 marzo 2025

Semifinali: 4 e 5 giugno 2025

Finale 3° posto e finalissima: 8 giugno 2025.