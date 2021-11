Qualificazioni Mondiali in TV e streaming oggi e stasera: Francia-Kazakistan dove vederla sui canali Mediaset Sabato 13 novembre si disputano le partite delle Qualificazioni ai Mondiali 2022 della zona europea, inclusa Francia-Kazakistan. L’incontro che si disputerà a Parigi inizierà alle ore 20.45 e in Italia sarà trasmessa in diretta TV dal canale 20 del digitale terrestre e si potrà seguire in streaming anche sul sito di Sport Mediaset e su Infinity.

A cura di Alessio Morra

La Francia campione del mondo ha la possibilità stasera di qualificarsi per i Mondiali 2022. La nazionale guidata da Deschamps è padrona del proprio destino e battendo in casa il Kazakistan, ultimo nel girone D, otterrebbe il pass per Qatar 2022, e lo farebbe anche con un turno d'anticipo. Mancherà Pogba, che a causa di un infortunio muscolare potrebbe aver chiuso in anticipo il 2021, ma non mancheranno i campioni perché in campo ci saranno i ‘tre tenori': Benzema, Mbappé e Griezmann.

Il cammino della Francia non è stato troppo brillante, due vittorie e un pareggio nelle gare di marzo, poi un po' di difficoltà dopo la delusione di Euro 2020, i campioni del mondo sono stati eliminati a sorpresa negli ottavi di finale dalla Svizzera ai calci di rigore, ma i francesi sono comunque riusciti a mantenere l'imbattibilità e con 12 punti ottenuti in 6 partite hanno conquistato un buon margine su Ucraina, Bosnia e Finlandia, che si giocano il secondo posto che vale i playoff.

Dove vedere Francia-Kazakistan in TV e streaming

La partita del 13 novembre tra la Francia e il Kazakistan si potrà seguire in diretta TV sul canale 20 del Digitale Terrestre, che la manderà in onda in diretta anche in HD. Mediaset ha acquistato i diritti televisivi delle partite della zona europea delle Qualificazioni Mondiali 2022 e le trasmetterà anche nei prossimi giorni e a marzo, quando si terranno i playoff. Inoltre Francia-Kazakistan si potrà vedere in streaming sul sito Sport Mediaset oppure sulla piattaforma online Infinity.

Francia-Kazakistan, gli orari

Allo Stadio di Saint Denis a Parigi la Francia e il Kazakistan inizierà alle ore 20.45 di sabato 13 novembre, la partita è valida per la settima giornata del Gruppo D delle Qualificazione ai Mondiali 2022.

Partite di Qualificazione ai Mondiali del 13 novembre

Ecco tutte le partite in programma il 13 noovembre, per la Qualificazione ai Mondiali: