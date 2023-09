Qualificazioni Europei 2024 oggi in TV, dove vedere le partite: in campo Francia-Irlanda Il programma delle partite di oggi, giovedì 7 settembre, delle Qualificazioni a Euro 2024 e dove vederle in tv. In campo Francia-Irlanda, Olanda-Grecia, Repubblica Ceca-Albania, Polonia-Isole Far Oer, Lituania-Montenegro, Serbia-Ungheria, Kazakistan-Finlandia, Danimarca-San Marino, Slovenia-Irlanda del Nord.

La Francia di Mbappé in campo questa sera contro l’Irlanda.

Le partite di oggi, giovedì 7 settembre, delle Qualificazioni a Euro 2024. Sono 9 gli incontri dei Gruppi B, E, G, H in programma per la quinta delle dieci giornate in calendario per tentare l'accesso al prossimo torneo continentale. Tutte le gare andranno in onda in diretta tv e in streaming sui canali di Sky (ma solo per abbonati).

Francia-Irlanda (Girone B) è la partita sotto i riflettori con la squadra di Deschamps in vetta a punteggio pieno (12) e forte di un vantaggio molto largo in classifica sulle avversarie. Gli appassionati potranno vederla anche in chiaro: sarà trasmessa sia in tv sia in streaming su Tv8.

Olanda-Grecia è già una sorta di spareggio per restare in corsa e provare almeno l'aggancio alla seconda posizione che permette l'accesso ai Campionati Europei. Nel Girone E la sfida Repubblica Ceca-Albania vale il primato mentre la Polonia ha la possibilità di recuperare terreno prezioso nel confronto con le Isole Far Oer. Scintille nel Gruppo G per Serbia-Ungheria (entrambe prime a quota 7). Nel Girone H, invece, la Danimarca a quota 7 (impegnata con San Marino) presterà attenzione a quel che accade in Kazakistan-Finlandia (entrambe in testa a 9).

Qualificazioni Euro 2024, le partite di oggi: orari e canale

Di seguito il programma odierno delle partite in calendario con indicazione degli orari e dei canali che le trasmettono in diretta tv e in esclusiva.

Girone B

Francia-Irlanda, ore 20:45 – TV8, Sky Sport Summer (201), Sky Sport Calcio (202, Diretta Gol Euro 2024)

Olanda-Grecia, ore 20:45 – Sky Sport Calcio (202, Diretta Gol Euro 2024)

Repubblica Ceca-Albania, ore 20:45 – Sky Sport Calcio (202, Diretta Gol Euro 2024)

Polonia-Isole Far Oer, ore 20:45 – Sky Sport Calcio (202, Diretta Gol Euro 2024)

Lituania-Montenegro, ore 18:00 – Sky Sport Calcio (202, Diretta Gol Euro 2024)

Serbia-Ungheria, ore 20:45 – Sky Sport Calcio (202, Diretta Gol Euro 2024)

Kazakistan-Finlandia, ore 16:00 – Sky Sport Calcio (202, Diretta Gol Euro 2024)

Danimarca-San Marino, ore 20:45 – Sky Sport Calcio (202, Diretta Gol Euro 2024)

Slovenia-Irlanda del Nord, ore 20:45 – Sky Sport Calcio (202, Diretta Gol Euro 2024)

Dove vedere le partite in diretta TV e streaming

Tutti gli incontri delle qualificazioni a Euro 2024 sono trasmessi in esclusiva sui canali di Sky. Nel palinsesto di oggi, però, c'è una partita che sarà visibile anche in chiaro: è Francia-Irlanda, in onda su TV8 oltre che su Sky Sport Summer (canale 201). Gli abbonati alla piattaforma satellitare potranno seguire la Diretta Gol degli incontri sintonizzandosi su Sky Sport Calcio (canale 202).

Quanto alla diretta streaming, nel caso di Francia-Irlanda sarà disponibile anche sul sito di TV8 oltre alla visione attraverso Sky-Go oppure su NOW (servizio di streaming on-demand e in diretta a pagamento di Sky).