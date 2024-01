Quale sarà la prossima squadra di Klopp dopo il Liverpool: ha già deciso dove non vuole andare Dopo l’addio al Liverpool tutti si chiedono quale sarà la prossima destinazione di Klopp: tra le squadre che osservano la situazione ci sono anche quattro italiane. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Jurgen Klopp saluterà il Liverpool alla fine di questa stagione e l'annuncio a sorpresa ha già scatenato tutto il mondo del calcio. La sua avventura non è ancora arrivata ufficialmente al capolinea ma tutti si chiedono già quale sarà la sua prossima destinazione: il tedesco è uno degli allenatori più ammirati in Europa e sarà l'obiettivo di tanti club alla ricerca di una nuova guida.

Fin dai primi minuti le ipotesi si sono sprecate e da parte di Klopp è arrivato un chiaro indizio. Nell'intervista integrale pubblicata sul sito ufficiale del Liverpool ha lanciato un chiaro indizio, ossia che non allenerà mai altre squadre inglesi: "Quello che so con certezza è che non gestirò mai e poi mai in Inghilterra un club diverso dal Liverpool, al 100%. Non è possibile. Il mio amore per questo club, il mio rispetto per la gente è troppo grande. Non potrei. Non potrei pensarci nemmeno per un secondo". La sua dichiarazione libera il campo da diverse alternative, ma restano in piedi ancora grandi club.

Quanto guadagna Klopp, lo stipendio al Liverpool

Il primo ostacolo per tutte le pretendenti è legato ovviamente al discorso economico. Klopp è uno dei top manager in Europa e con il Liverpool ha costruito un ciclo vincente che in otto anni li ha portati a vincere tra le altre cose una Champions League e la prima Premier League della loro storia. Il tedesco ha mostrato grande attaccamento ai Reds al momento del rinnovo del contratto, avvenuto due anni fa: prima di firmare ha chiesto di aumentare lo stipendio a tutto il suo staff, mentre per lui ha accettato il prolungamento senza nessun adeguamento di ingaggio.

Attualmente Klopp al Liverpool percepisce 12 milioni di euro a stagione, una cifra che viste le grandi imprese compiute negli ultimi anni sarebbe dovuta lievitare sensibilmente. Per questo la sua nuova squadra potrebbe essere costretta a mettere sul piatto molto di più per accaparrarsi l'allenatore che è già diventato il profilo più ambito sul mercato. Realisticamente, secondo questi parametri, le pretendenti possibili sembrano essere Real Madrid (squadra per la quale si è più volte fatto il suo nome, ma Ancelotti ha appena rinnovato) e Barcellona in Spagna, più il Bayern Monaco per un ritorno in patria atteso a lungo.

Klopp dal Milan alla Juve, dal Napoli alla Roma: i sogni dei tifosi italiani

A sognare sono anche le grandi squadre italiane dalle panchine traballanti che vedono in Klopp la speranza per poter aprire un nuovo ciclo vincente sulla scia di quanto accaduto al Liverpool. In primis c'è il Milan: il destino di Pioli sembra essere segnato e i tifosi chiedono alla società a gran voce un nome eccellente per essere competitivi di nuovo in Italia e in Europa. Per questo, oltre al sempreverde Conte, dopo l'annuncio tutti hanno paventato un possibile arrivo del tedesco, l'unico in grado di sistemare la situazione sulla sponda rossonera del Naviglio.

Anche la Juventus, seguendo questo stesso ragionamento, strizza l'occhio verso l'ormai ex Liverpool. Allegri non è messo in discussione per il momento, ma i bianconeri potrebbero aprire nuove riflessioni sfruttando questa opportunità unica. Sognano anche i tifosi del Napoli che negli ultimi anni hanno visto Klopp molto da vicino per le ripetute sfide in Champions League contro i Reds: la stagione dei Campioni d'Italia è un disastro e per risollevare la piazza tutti vorrebbero puntare sul nome top dopo Garcia e Mazzarri.

Alla lista delle italiane che sono alla finestra c'è anche la Roma, in fase di ristrutturazione dopo l'addio di José Mourinho. De Rossi sarà il traghettatore fino alla fine della stagione e dal prossimo anno in panchina potrebbero esserci importanti novità: i Friedkin hanno già dimostrato di poter piazzare grandi colpi con l'arrivo a sorpresa dello Special One due anni e mezzo fa e per questo non è impossibile sognare Klopp in giallorosso.