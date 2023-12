Carlo Ancelotti rinnova col Real Madrid e rinuncia al Brasile: accordo ufficiale fino al 2026 Carlo Ancelotti ha rinnovato il suo contratto con il Real Madrid fino al 30 giugno 2026. Accordo ufficiale comunicato con una nota sul sito del club spagnolo. Il tecnico emiliano dunque rinuncia alla panchina della Nazionale del Brasile. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Carlo Ancelotti e il Real Madrid: un matrimonio che continua ad andare avanti spedito. Sorpresa sul futuro dell'allenatore emiliano che sembrava ormai pronto a diventare nuovo Ct del Brasile. Già perché le Merengues hanno ufficializzato sul proprio sito il rinnovo contrattuale dell'ex tecnico del Milan. ‘Re Carlo' ha infatti prolungato in suo accordo con il club di Florentino Perez fino al 30 giugno 2026. Un prosieguo del progetto tecnico che sta facendo la fortuna del club spagnolo che anche grazie ad Ancelotti è riuscito a non essere penalizzato dal ricambio generazionale.

Questo il comunicato ufficiale del Real Madrid: "Il Real Madrid CF e Carlo Ancelotti hanno concordato di prolungare il contratto del nostro allenatore fino al 30 giugno 2026. Nelle sue cinque stagioni da allenatore del Real Madrid, ha vinto 10 titoli: 2 Champions League, 2 Mondiali per club, 2 Supercoppe europee, 1 campionato, 2 Copas del Rey e 1 Supercoppa spagnola.Carlo Ancelotti è l'unico allenatore ad aver vinto 4 Coppe dei Campioni e quello ad aver ottenuto il maggior numero di vittorie nella storia di questa competizione (118), ed è anche il primo allenatore a vincere i cinque maggiori campionati europei (Italia, Inghilterra, Francia, Germania e Spagna)".

Ancelotti e Florentino Perez da sempre infastiditi dalle voci che arrivano dal Brasile.

Quando sembrava ormai fatta per il suo approdo sulla panchina del Brasile dando inizio alla sua prima esperienza da Ct, ecco arrivare la proposta di Florentino Perez e il rinnovo con le Merengues. Ancelotti sta facendo un ottimo lavoro soprattutto per quanto concerne il ricambio generazionale, momento da sempre delicatissimo nei club blasonati. Gli arrivi di Bellingham, Camavinga, Tchouameni, Arda Guler, Endrick e tanti altri giovani presi sul mercato dagli spagnoli stanno crescendo al meglio sotto le mani esperte del tecnico emiliano.

È ciò che voleva Perez che così come Ancelotti non si è mai espresso pubblicamente sulla possibilità che l'allenatore lasciasse Madrid per il Brasile. Gelata dunque la Federazione carioca che era sicuro di poterlo ingaggiare. Ednaldo Rodrigues, presidente della federazione brasiliana, annunciò l'ingaggio nel frattempo di Fernando Diniz come Ct ad interim dei verdeoro e poi proprio quello di Ancelotti come Ct. Ora invece per il tecnico italiano l'inizio di una nuova entusiasmante pagina della sua avventura al Real Madrid.