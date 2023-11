Brasile clamorosamente spiazzato da Ancelotti: pronto il rinnovo col Real dopo il patto con Perez Carlo Ancelotti è a un passo dal rinnovo di contratto con il Real Madrid per altre due stagioni. Brasile clamorosamente spiazzato da un patto fatto in estate tra l’allenatore italiano e il club spagnolo.

A cura di Fabrizio Rinelli

L'annuncio del Presidente della Federazione brasiliana Ednaldo Rodrigues arrivato la scorsa estate sembrava ormai non lasciare alcun dubbio: "Carlo Ancelotti sarà il nuovo Ct del Brasile". Il silenzio dei mesi successivi su questo annuncio non sembrava potesse suonare come un allarme per i verdeoro e invece forse avrebbero fatto bene a preoccuparsi. Già, perché Carlo Ancelotti clamorosamente è pronto a legarsi per altre due stagioni al Real Madrid al termine del contratto attuale in scadenza a giugno 2024.

L'indiscrezione arriva da Relevo che svela come sia a un passo ormai la firma per un clamoroso colpo di scena. Tra Ancelotti e il club spagnolo ci sarebbe stato un patto fatto la scorsa estate: a seconda dell'andamento di inizio stagione si sarebbe deciso se rinnovare o meno il contratto del tecnico italiano. Il primo posto in classifica in Liga, gli ottavi di Champions matematicamente già conquistati e la valorizzazione importante dei giovani in squadra hanno di fatto convinto Perez a blindare l'allenatore emiliano.

Ancelotti al fianco di Florentino Perez.

Ancelotti ha dimostrato di aver seguito alla lettera il progetto del Real Madrid basato sull'ingaggio dei giovani talenti da dover inserire e far fiorire al meglio. Missone già compiuta se pensiamo che Bellingham è già esploso letteralmente in Spagna. D'altronde però Ancelotti già nell'ultima conferenza stampa a proposito del futuro come Ct del Brasile aveva fatto presente come fosse pronto comunque ad aspettare un'eventuale proposta di rinnovo del Real Madrid fino alla fine. E la dirigenza proprio nelle ultime ore ha fatto il primo passo.

L'allenatore sarebbe stato informato che la proposta arriverà tra novembre e dicembre e dunque a prescindere da quello che il tecnico ha discusso con il Brasile, a Valdebebas danno per scontato che Ancelotti dirà sì al prolungamento quando gli verrà messo davanti il nuovo contratto. Florentino Perez ha apprezzato molto la gestione dei giovani come Vinicius, Rodrygo e Camavinga, che Ancelotti ha inserito perfettamente. Anche la gestione di Fede Valverde e il recupero di Tchouameni hanno fatto la differenza. Ora l'Ancelotti tris è a un passo.