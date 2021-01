Fabio Quagliarella esce allo scoperto e rivela le sue intenzioni sul mercato circa un possibile approdo alla Juventus. Con un messaggio su Instagram, l'attaccante della Sampdoria ha cercato di fare il punto della situazione evidenziando, con la solita chiarezza, i motivi che potrebbero spingerlo a rifiutare l'allettante proposta dei bianconeri. In un lungo post, molto toccante e sincero, Quagliarella ha ribadito come con la Sampdoria oggi si sia instaurato un legame forte. Un legame che va "oltre lusinghieri corteggiamenti".

Quest'ultima frase sembra proprio aver chiarito le intenzioni di Quagliarella che, nonostante la proposta di lusso che lo porterebbe inevitabilmente a concludere poi la sua carriera con una big, potrebbe spingerlo comunque a proseguire con i blucerchiati. "Se ogni volta senti l’emozione che batte dentro il petto, vuol dire che ci sono legami più forti di tutto. Io penso e gioco così". Questo uno stralcio del suo lungo post su Instagram pubblicato pochi minuti fa.

Il lungo post di Quagliarella che chiude alla Juventus

"Se hai dato tanto e ricevuto ancora di più, se ogni volta senti l’emozione che batte dentro il petto, vuol dire che ci sono legami più forti di tutto, che vanno oltre lusinghieri corteggiamenti, che mettono da parte la cronaca e rispettano la storia. Io penso, vivo e gioco così". #ForzaSamp

La Sampdoria avrebbe fatto sapere a Quagliarella di aspettare una presa di posizione da parte sua affinché possa eventualmente muoversi di conseguenza per rimpiazzarlo. La Juventus, con Paratici che lo conosce benissimo, ha fatto un sondaggio nei giorni scorsi ma senza offerte ufficiali.

Ferrero aspettava un messaggio chiaro, come questo, per decidere come muoversi. Data la situazione e la volontà del giocatore di restare alla Samp, Ferrero aspetterà la risposta del giocatore circa la proposta di rinnovo con i blucerchiati fino al 2022.