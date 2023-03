QPR a rischio retrocessione, il tecnico si affida alla “Haka”: ma i risultati restano pessimi Gareth Ainsworth, allenatore del QPR che milita nelle parti basse della classifica di Premiership inglese ha provato una mossa a sorpresa per ridare forza e coraggio al gruppo, ma gli ultimi risultati in campo sono rimasti imbarazzanti.

A cura di Alessio Pediglieri

Oramai si prova di tutto per far sì che oltre alle classiche sedute di allenamento, i calciatori possano acquisire autostima e consapevolezza delle proprie qualità: vengono seguiti da nutrizionisti, motivatori, psicologi. Ma ciò che ha deciso di fare il QPR, club che milita nelle acque agitate della seconda divisione inglese è andato oltre: ha ingaggiato un "team builder" molto particolare per dare la scossa ai giocatori, anche se i risultati non si sono ancora visti in campo.

Il QPR non sta andando bene in Championship, militando a ridosso della zona rossa della retrocessione in Second Division e così il club ha deciso di provarle tutte per ridare alla squadra quelle motivazioni e convincimento per affrontare l'ultima parte del campionato, che sarà decisiva per le sorti del club: così durante una tradizionale seduta tattica l'intera squadra ha visto arrivare un personaggio particolare, voluto dal tecnico Gareth Ainsworth che non sta attraversando un periodo decisamente positivo.

Si tratta di Bruce Simpson, un particolarissimo motivatore che si ispira alla cultura Maori e che si è presentato ai giocatori del QPR in perfetta "tenuta" per mostrare loro la "Haka", la tradizionale danza diventata famosa dagli All Blacks, la Nazionale neozelandese di rugby e divenuta poi popolarissima anche in altri sport. Volti increduli, qualche sorriso e un po' di perplessità nel vedere il "maori" Simpson entrare in sala e iniziare subito la sua lezione: non solo l'insegnamento dei movimenti ma anche le parole da imparare, scritte sulla lavagna luminosa dove di solito vi sono posizioni e tattiche di campo.

Una scelta molto particolare ma che va ben al di là delle semplici soluzioni estemporanee legate a danze guerriere e particolari rituali. Come spiegato dallo stesso Bruce Simpson, ai giocatori l'intenzione è di lavorare soprattutto su quella che viene definita l' "unità-kotahitanga" un concetto che riguarda l’unità interiore e l’armonia tra le persone attraverso la cultura Maori per fornire un miglioramento della coesione del gruppo, la collaborazione e la condivisione degli obiettivi. Al momento il campo non ha dato il responso tanto atteso: contro il Blackpool, il QPR ha rimediato una delle più pesanti sconfitte della stagione, perdendo malamente 6-1.