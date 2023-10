Pulisic boccia il VAR, l’attaccante del Milan è totalmente contrario: “Bisognerebbe eliminarlo” Christian Pulisic ha dichiarato che il giocato del calcio sarebbe migliore senza il VAR. Il giocatore del Milan è completamente contrario: “Io lo eliminerei”.

A cura di Fabrizio Rinelli

Christian Pulisic ha già raggiunto quota 3 gol e 1 assist in Serie A dal suo arrivo al Milan. Comprato in estate dai rossoneri dopo aver chiuso l'affare col Chelsea, l'attaccante statunitense ora vuole dimostrare il suo enorme potenziale anche in Champions, competizione vinta proprio quando militava coi Blues. Non un'impresa facile per lui che però nel tridente composto da Leao e Giroud pare trovarsi a meraviglia. Nella seconda giornata del torneo con la coppa dalle grandi orecchie, Pulisic sfiderà il Borussia Dortmund, ovvero il suo passato.

In un'intervista che ha toccato anche questo argomento, il giocatore del Milan si è anche soffermato a parlare di altri temi, anche più generalisti, come ad esempio la tecnologia nel calcio. Il VAR sta aiutando molto gli arbitri a correggere i propri errori e le sviste in campo ma per Pulisic si sta andando oltre. Lo statunitense infatti, senza peli sulla lingua, ha spiegato il suo punto di vista in maniera chiara. Vorrebbe infatti il mondo del calcio senza VAR: "Io lo eliminerei".

Il discorso è chiaramente più ampio di quello che può sembrare ma il giocatore del Milan ha una sua idea ben precisa. "Bisognerebbe eliminare il Var completamente, al contrario della Goal Line Technology, che invece secondo me funziona bene". Sono state queste le parole di Pulisic nel corso di un'intervista con Tim Ream nel podcast The American Dream. Il giocatore del Milan è dunque d'accordo sull'uso dell'orologio elettronico dell'arbitro per stabilire se la palla sia entrata o meno in porta, meno per quanto concerne l'interruzione per la review.

"Se una decisione va a tuo favore ami il Var, altrimenti lo odi, ma in generale credo che il calcio sia migliore senza il Var – ha spiegato ancora Pulisic – Questa è solamente una mia opinione". Dichiarazioni contrastanti rispetto alla maggioranza dei calciatori che, specie in Serie A e in generale in Italia, lo valutano come uno strumento positivo capace di correggere errori evidenti o poco chiari. Di fatto dopo il caso in Tottenham-Liverpool nell'ultimo weekend, il dibattito all'estero resta sempre più acceso.