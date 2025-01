PSG o Manchester City eliminato dalla Champions, chi passa e cosa succede se una delle due squadre perde

video suggerito

Paris Saint-Germain e Manchester City si affrontano nel penultimo turno del girone unico della Champions League 2024-2025 in una partita che potrebbe rappresentare uno snodo fondamentale per il loro futuro nel torneo. I campioni di Francia e di Inghilterra sono molto lontani dalle prime 8 posizioni (che danno il pass diretto per gli ottavi) e, addirittura, il PSG è fuori dalla zona play-off prima degli ultimi 180′. Una situazione impronosticabile all'inizio della stagione ma che è il frutto del nuovo format della massima competizione continentale.

Al Parc des Princes andrà in scena lo scontro tra due big che lottano per evitare un'eliminazione anticipata che sarebbe a dir poco umiliante, sia per Luis Enrique che per Pep Guardiola. Manchester City e PSG, prima delle ultime due partite del girone, sono posizionati rispettivamente al 24º e al 26º posto in classifica: oggi solo i Citizens andrebbero agli spareggi, mentre i francesi sarebbero eliminati.

PSG o Manchester City eliminato dalla Champions: risultati e combinazioni

Prima del fischio d'inizio della partita, il PSG ha 7 punti e il Manchester City 8: i francesi vincendo le ultime due partite andrebbero a 13 punti mentre i Citizens a 14, quindi entrambi non rientrerebbero nelle prime 8. Sia Luis Enrique che Guardiola ormai possono solo puntare alla qualificazione per i play-off ma il magro bottino racimolato finora non mette al sicuro nemmeno quel pass per i parigini e il mancuniani.

In base ad alcuni calcoli fatti in queste frenetiche ore a cavallo del penultimo turno del girone, con 11 punti ci si assicura un posto nella Top 24 mentre con 10 potrebbe dipendere dalla differenza reti. C'è grande tensione in vista della partita del Parc des Princes perché nessuno si aspettava di ritrovare due club di questo calibro nei bassifondi del ‘listone'. A rischiare seriamente di restare fuori dalla seconda fase è il PSG, ma molto passerà dalla sfida contro il Manchester City.

Da non sottovalutare anche gli impegni nell'ultimo turno, che deciderà tutto: il Manchester City ospiterà il Club Brugge all'Etihad Stadium mentre il PSG sarà impegnato in trasferta a Stoccarda. Non proprio due partite semplicissime.

In caso di pareggio a Parigi, molto dipenderà anche dai risultati delle altre partite ma le cose si complicherebbero molto di più per la squadra di Luis Enrique che per quella di Pep Guardiola. Se una delle due vince rimette in piedi la situazione ma deve dare continuità al risultato e non perdere anche nell'ultimo turno.

I precedenti tra PSG e Manchester City

Sono 7 le sfide giocate in passato fra il Paris Saint-Germain e il Manchester City: il bilancio è a favore degli inglesi con 4 vittorie, una sola per il PSG (nella fase a gironi della Champions League nel 2021) e 2 pareggi. Il primo incrocio è datato 2008 in Coppa Uefa e il risultato fu di 0-0.